Zur Landwirtin ausgebildet vor Familie Möhlenhof: „Irgendwann weiß ich mehr als die Jungs“

Bassum - Hanna Brankow ist verzweifelt. Ihr zweites Praxisjahr in ihrer Ausbildung zur Landwirtin hat begonnen. Doch während sie sich auf dem Betrieb in ihrem ersten Jahr pudelwohl fühlte, passt es auf dem zweiten einfach nicht. Und weil ein Jahr ziemlich lang werden kann, wenn man sich mit den Menschen nicht versteht, mit denen man täglich arbeitet und bei denen man wohnt, sucht sie nun händeringend einen neuen Hof.

Viele Plätze sind schon belegt. Die Landwirte, die noch etwas frei haben, reagieren skeptisch auf ihre Anfrage. „Für wen suchen Sie denn?“, wollen manche wissen, die sich offenbar nicht vorstellen können, dass eine Frau Landwirtin werden möchte. Andere fürchten wohl, dass sie sich mit Hanna eine schwierige Auszubildende ins Haus holen, da sie so kurz nach Beginn wechselt. Da gibt ihr eine Ausbildungsberaterin die Nummer der Familie Möhlenhof in Bassum. Heimke Möhlenhof nimmt den Anruf entgegen. Als Hanna auflegt, ist sie positiv beeindruckt: „Das war so ein nettes Telefonat.“ Aber auch Heimke Möhlenhof hat einen guten Eindruck von der jungen Frau gewonnen und informiert ihre Familie: „Die klingt ganz nett!“

Hanna, die aus Uetze stammt, kommt nach Bassum, um die Familie kennenzulernen. „Wir haben uns sofort verstanden“, sagt Hanna. „Ich fand es auch super, dass ich auf dem Hof die Möglichkeit haben würde, mit Schweinen zu arbeiten und etwas über Ackerbau zu lernen. Bisher war ich in einem reinen Milchviehbetrieb. Es passte alles.“ Das bestätigen auch Cord Möhlenhof und Tochter Viktoria. „Es war spannend, wie Hanna gleich bei vielen Dingen nachfragte und sich für Zusammenhänge interessierte.“ Die jugne Frau bekommt den Platz. Das war vor etwa einem Jahr. Bereut hat Familie Möhlenhof keine Sekunde, ihr die Chance gegeben zu haben. Nicht nur, weil es menschlich harmonierte. Im November wurde Hanna als beste Auszubildende ihres Jahrgangs in ganz Niedersachsen im Beruf Landwirt/in ausgezeichnet.

+ Cord und Viktoria Möhlenhof freuen sich, dass sie Hanna Brankow ausbilden und ihr weiterhelfen konnten. © Kreykenbohm

Noch heute gerät Cord Möhlenhof ins Schwärmen, wenn er von seiner ehemaligen Auszubildenden spricht. „Alles, was man ihr erzählt hat, hat sie sofort aufgenommen, konnte es verknüpfen und umsetzen. Aber sie war auch praktisch begabt. Beim Berufswettbewerb, an dem sie teilnahm, musste sie beispielsweise aus einer Mutter und einer Maschinenschraube einen Flaschenöffener machen.“ Interessant dabei sei, das Hanna gar nicht aus der Landwirtschaft komme.

Ihre Liebe zum Beruf wurde durch Ferien auf dem Bauernhof geweckt, als sie noch ein Kind war. „Ich durfte mithelfen, die Kühe und Schweine zu versorgen und mit acht Jahren meine erste Kuh melken. Das war total schön und faszinierend.“ Als das Thema Berufswahl auf den Tisch kam, erinnerte sich Hanna an diese Zeit und machte ein Praktikum in einem Milchviehbetrieb. „Als ich in den Stall kam und den Geruch einatmete, kamen sofort die ganzen positiven Erinnerungen wieder hoch“, sagt Hanna. Das sei noch heute so.

Aus Praktikum wurde ein Ferienjob und mehr

Aus dem Praktikum wurde in Ferienjob. Nach dem Realschulabschluss stand für sie fest: Ich werde Landwirtin. Die Begeisterung der Eltern hielt sich in Grenzen: „Gott, so eine schwere Arbeit! Gegen die Jungs kannst du dich da doch nicht behaupten!“ Hanna blieb stur: „Irgendwann weiß ich mehr als die Jungs!“ Sie ging an eine Berufsbildende Schule mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt in Hildesheim, wo sie ihr Abitur machte. Danach war die Skepsis verschwunden. Besonders der Papa war stolz, dass seine Tochter jetzt den Treckerführerschein hat und sich mit schwerer Technik auskennt.

Die Scheu vor den Geräten hat Hanna auch bei Möhlenhofs verloren. „Nach dem dritten Tag fragte Cord, ob ich schon mal mit einer Drille gearbeitet habe. Er zeigte mir, wie es geht, und als ich dann mein eigenes Feld bearbeitet hatte, hab ich mich total gefreut. Immer, wenn ich beim Umgang mit der Technik unsicher war, halfen er oder Viktoria mir und sagten: ,Das kriegst du schon hin’.“

Hanna Brankow „ehrgeizig, zuverlässig und umsichtig“

„Es hat Spaß gemacht, sie auszubilden“, sagt Cord Möhlenhof. „Sie war ehrgeizig, zuverlässig und umsichtig. Bei der Königsdisziplin, dem Pflügen, war sie erst unsicher und hat es dann ganz cool gelernt. Weil sie immer mehr wissen wollte, haben wir sie auch zur Ackerbauberatung mitgenommen, so dass sie an einer Feldbegehung teilnehmen konnte.“

Dann stand die Prüfung an. Erst Theorie, dann Praxis auf einem Hof im Ammerland. Im Anschluss bekam Hanna ihr Zeugnis, auf dem die 1,11 prangte. „Damit hatte ich nicht gerechnet.“ Auch Möhlenhofs waren beeindruckt: „Donnerwetter, dachte ich, als sie es uns zeigte“, erinnert sich Cord Möhlenhof.

Als dann herauskam, dass Hanna das beste Ergebnis in ganz Niedersachsen hat, waren sie und ihre Ausbilder völlig aus dem Häuschen. „So etwas hast du wohl auch nur einmal im Leben“, sagen Cord und Viktoria. „Wir freuen uns, dass wir gemerkt haben, dass sie etwas kann und sie fördern konnten.“

Studium der Landwirtschaft in Osnabrück

Zurzeit studiert Hanna Landwirtschaft in Osnabrück. Wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht. Ausbildungsberaterin bei der Landwirtschaftskammer kann sie sich vorstellen. Oder vielleicht auch mal einen eigenen Betrieb leiten, denn den Beruf des Landwirts liebt sie noch immer. „Ich mag es, mich um die Tiere und Pflanzen zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Das versucht jeder Landwirt, sonst hat er keinen Erfolg. Wer Tieren schadet, schadet sich nur selbst. Außerdem ist es eine tolle Vorstellung, dass ich durch meinen Beruf etwa 150 Menschen ernähre. Diese Verantwortung treibt an.“

Eine Sache sorgt aber auch bei Hanna noch für Stirnrunzeln. „Wenn ich mit dem Trecker fahre, starren mich manche so verdattert an, als hätten sie noch nie eine Frau am Steuer von so einem Fahrzeug gesehen. Dabei sollte das doch heutzutage völlig normal sein.“