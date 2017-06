„Irgendwann kann man das nicht mehr“

Stühren - Von Robin Grulke. 37 Jahre lang war er das Gesicht seines eigenen Bauunternehmens – Herbert Schorling. 1980 hat er die Firma gegründet, war damals auf sich allein gestellt und hat Höhen und Tiefen im Baugeschäft mitgemacht. Am Samstag, 1. Juli, gibt er in einer kleinen Feier mit Freunden, Nachbarn und Kunden aus alter Zeit seinen Betrieb im Alter von 66 Jahren ab. Damit ist er dreimal so alt wie sein Nachfolger Andre Finke.

„Mit den Jahren, irgendwann, da kann man das nicht mehr.“ Herbert Schorling spielt unruhig mit dem Stift, als er das sagt, ansonsten lässt er sich nichts anmerken. „Das ist einfach keine alltägliche Geschichte“, meint er. Trotzdem hat Schorling sich endgültig entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. „Irgendwann muss man es ruhiger angehen lassen.“ Für den Stührener ist das Irgendwann zum Jetzt geworden.

Wo der eine geht, folgt ein anderer. Andre Finke tritt in Herbert Schorlings Fußstapfen. Der 22-Jährige aus Nordwohlde hatte immer die eigene Selbstständigkeit im Baugeschäft im Kopf, quasi seit er denken kann.

Nach Ausbildung zum Meisterbrief

Bereits in der achten Klasse, erzählt er, stellte er sich als Praktikant bei Herbert Schorling vor, ein Jahr später war er dann erneut für ein paar Wochen in der Firma zu finden. Damals dachte Andre Finke sich: „Irgendwie passt das hier ganz gut.“

Nach der Ausbildung im Stührener Betrieb folgte der Meistertitel und die Frage: Was mache ich dann?

Früher in der Schule, so Finke, hätten alle Mitschüler große Ziele gehabt und viel machen wollen. „Und jetzt?“, fragt der angehende Geschäftsführer.

Ab Juli leitet er offiziell das Baugeschäft Schorling unter neuem Logo und Namen. Finke übernimmt Mitarbeiter, Fuhrpark und Ausrüstung. „Das war mein Ziel, und dafür muss man was tun.“

Ab sofort geht‘s auch um Papierkram

Der Nordwohlder stellt sich nicht nur auf längere Arbeitstage ein, er hat sich in den vergangenen Wochen auch schon an Rechnungen und Angeboten, eben an dem Papierkram im Firmenbüro, probiert.

Herbert Schorling will Finke in der Anfangszeit beratend zur Seite stehen. Er habe aber vollstes Vertrauen in seinen Nachfolger, betont er. Insgesamt ist Schorling mit dem Engagement seines Schützlings mehr als zufrieden. „Wenn, kam nur Andre in Frage.“

Am kommenden Sonnabend übergibt Herbert Schorling um 11 Uhr offiziell sein Bauunternehmen an Andre Finke. Bei Bratwurst, Kuchen und Getränken wollen der künftige Senior und sein Nachfolger auf dem Hof in Stühren 26 auch ein paar Worte an ihre Gäste richten.