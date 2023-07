„Interne Diskrepanzen“ bei der DRK-Bereitschaft Bassum ausgeräumt

Von: Gregor Hühne

Das DRK-Team Bassum: (v.l.) Christian Kundel, Ilka Dove, Jessica Sommer, Ann-Christin Blaschke, Tobias Diephaus (Leiter), Jessica Landwehr und Deniz Krüger treffen sich jeden Dienstag zum „Dienst-Tag“. Nicht auf dem Bild: Annika Bondzio, Franciska Lindhorst und Kathrin Kastner. © Gregor Hühne

Zwischenzeitlich hatte es Befürchtungen gegeben, dass die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bassum an der Querstraße 5 keine Sanitäts-, Blutspendedienste oder andere Einsätze mehr anbieten werde, weil die Bassumer Leitung zurücktrete (wir berichteten). Doch nun scheinen die Wogen geglättet.

Bassum – „Das gleiche Team macht weiter“, sagt der DRK-Kreisbereitschaftsleiter Thorben Block gegenüber der Kreiszeitung. „Bereitschaftsleiter Tobias Diephaus und dessen Stellvertreterin Ilka Dove haben sich nach Gesprächen mit der Kreisbereitschaft dazu bereit erklärt, die Leitung in Bassum zu behalten“, sagt Block. Auch Diephaus erklärt gegenüber dieser Zeitung: „Alle Veranstaltungen laufen ganz normal weiter.“

Es stehe noch die jährliche Versammlung des DRK im Landkreis an, so Block. Dort wolle man auch besprechen, wie man Probleme zukünftig angeht – und intern löst.

Was war passiert? „Es gab interne Diskrepanzen, das wurde öffentlich, das wurde geklärt“, fasst Block den Vorfall zusammen. „Nach Gesprächen“ laufe es dort wieder. „Die DRK-Bereitschaft Bassum ist und bleibt voll einsatzbereit“, erklärt der Kreisbereitschaftsleiter. „Alle Veranstaltungen können besetzt werden. Alle Sanitätsdienste und Blutspenden laufen wie gewohnt.“

Bassum habe eine „kleine aber sehr aktive Stammbelegschaft“, so Block. Die Bereitschaft zählt zehn Mitglieder (siehe Bild) und ist damit eine der kleinsten im DRK-Kreisverband. Die Bereitschaft organisiere beispielsweise selbst die Blutspendedienste.

Seit Jahren gebe es den Trend zu Zusammenlegung und Zentralisierung beim DRK

Seit Jahren gebe es den Trend zu Zusammenlegung und Zentralisierung beim DRK, räumt Block ein. Das habe auch finanzielle Gründe. „Die Kosten steigen bei allem“, sagt er und nennt das Beispiel gemeinsamer Schulungen am Standort in Sulingen. Dort unterhalte der DRK-Kreisverband mit den Standorten Bassum, Bruchhausen-Vilsen, Siedenburg und Twistringen das Bereitschaftzentrum Mitte in einem ehemaligen Feuerwehrhaus. Ausbildungstreffen mit 30 Leuten seien sinnvoller, anstatt mit sechs oder sieben Leuten in den Ortsbereitschaften zu sitzen. Das sei auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit in Zeiten des steigenden Kostendrucks, räumt Block ein.

„Zwar gebe es in Sulingen ein großes Gebäude, aber die Bereitschaften arbeiten eigenständig“, erklärt Block.

Auch beim Thema Sanitätsdienste sichere der Kreisverband gemeinsam ab, wie beispielsweise beim Mittelaltermarkt an der Freudenburg, Bassum schildert Block.

Bei manchen Einsätzen „helfen wir uns gemeinsam.“

„Jede Bereitschaft macht eigenständig ihre Dienste“, erklärt er. Aber bei manchen Einsätzen „helfen wir uns gemeinsam.“ Beispielsweise beim Bassum Open Air, „das würde selbst die größte DRK-Bereitschaft in Bruchhausen-Vilsen alleine nicht schaffen, dann holen die sich auch Hilfe“, gibt Block Einblick in die Einsatzplanung und den Trend zur Hilfe.

Bei ganz großen Diensten wie dem Brokser Heiratsmarkt, dem Appletree Garden Festival oder dem Dümmerbrand kämen Bereitschaften aus dem ganzen Landkreis. „Da hilft man sich“, sagt Block, „damit alle mehr von allem haben.“

Fuhrpark Der DRK-Kreisverband zählt 16 Liegenfahrzeuge: . Zwei Rettungswagen (mit EKG und Beatmungsgerät) . Vier Notfallkrankenwagen (mit EKG ausgestattet) . Zehn Krankenwagen für den erweiterten Rettungsdienst und Katastrophenschutz

„Die haben wir nur, weil wir in den Rettungsdienst und das Material investiert haben, um für die Einsatzfälle besser unterstützen zu können“, unterstreicht Block. Da gehe es um Unfälle mit zehn oder mehr Verletzen: „Das schafft der Rettungsdienst [im Landkreis, Anm. d. Red.] nicht, da unterstützen wir“, so Block. Das sei in diesem Jahr mehrfach vorgekommen.

Außerdem habe das DRK in den vergangenen drei Jahren 25 Führerscheine für Helfer bezahlt für rund 30 000 Euro. Fünf neue Rettungssanitäter seien im gleichen Zeitraum ausgebildet worden, drei seien seit diesem Jahr dabei.

Sanitätswachdienst

Anfragen gehen weiterhin an Tobias Diephaus unter 0175 / 1522480.