Bassum - Und wieder ist Oliver Launer ein Coup gelungen, über den sich der Newcomer im Veranstaltungsbusiness tierisch freut: Ingo Appelt kommt nach Bassum. Egal, was der Bremer mit Bassumer Wurzeln in die Hand nimmt, es scheint ein Erfolg zu werden: Bassum Open-Air, Infinity-Revival-Party und Comedy. Nach Bernd Stelter präsentiert Launer nun Ingo Appelt. Der Comedian tritt am 18. Dezember auf.

Der Bremer Catering Service sei an ihn herangetreten, so Launer. Die Bremer möchten die Gildehalle in Bassum mit Leben füllen und suchen Veranstalter. Launer: „Ich bekomme immer öfter Anfragen zwischendurch von Agenturen, die kurzfristig Künstler anbieten. Kurzfristig, weil plötzlich ein Auftritt ausfällt und sie für die Zeit Ersatz suchen. Diese Anfragen konnte ich bisher nie annehmen, weil ich keine adäquate Halle hatte.“ Nun hat er sie gefunden. Die Gildehalle sei für solche Zwecke perfekt. Sie bietet sich eben nicht nur für Konzerte und Partys an, sondern auch für Comedy.

Appelt gilt als Hardcore-Comedian, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Oftmals unter der Gürtellinie unterwegs, scheut er auch keine Beleidigungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat der Ruhrpottler mit diesem humoristischen Konzept Erfolg – mit zahlreichen TV-Auftritten, Tonträgern und ausverkauften Tourneen.

Welches seiner vielen Programme Appelt in Bassum präsentieren wird, weiß Launer noch nicht. „Ich habe heute den Vertrag unterschrieben – quasi blind. Die Details bekomme ich in dieser Woche.“

Der Kartenverkauf startet am 1. August. Es gibt 500 Sitzplätze bei freier Platzwahl. Der Eintritt kostet 30 Euro. Karten haben Papier und Tinte in Bassum und Gabys Kosmetik und Fusspflege in Syke.

Bevor Ingo Appelt am 18. Dezember auftritt, lockt am 10. November die dritte Auflage der Infinity-Revival-Party mit Musik der 70er bis 90er, einer coolen Lichtshow und tollen Gästen in die Gildehalle.

al