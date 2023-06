Industriestraßenfest in Bassum: „Das war der Hammer!“

Von: Anke Seidel

Teilen

Fulminantes Finale: Die A33A-Sängerinnen Caroline Leuzinger und Anja Bublitz mit den Industriestraßenfest-Organisatoren (v.l.) Michael Gillner, Michael Sommer und Peter Voß. © Schritt, Sigi

Das Industriestraßenfest in Bassum konnte sich vor Besuchern kaum retten. Musik, Infos und Aktionen sorgten bei Gästen und Veranstaltern für Freude.

Bassum – Tausende von Besuchern haben in Bassum das Industriestraßenfest gefeiert, das als eines der größten in Norddeutschland gilt. 88 Firmen zeigten ihre Leistungsfähigkeit und ihre Produktpaletten oder öffneten die Türen zu einem Rundgang durch ihren Betrieb. Dabei zeigte sich ganz deutlich: Mitarbeiter sind das neue Gold, denn ob Dienstleistung, Handwerk oder Produktion – in allen Branchen haben Firmen freie Arbeitsplätze. Die Firmen hatten die dreitägige Großveranstaltung auch finanziell unterstützt. Die Bassumer waren voll des Lobes und bedankten sich bei den Organisatoren: „Mega gemacht! Das ganze Wochenende war der Hammer!“

Industriestraßenfest begeistert mit Jahrmarktflair

Mit ihrem bunten Jahrmarktflair und den vielfältigen Informations- und Mitmachständen wirkt die Industriestraße wie eine Freiluft-Gewerbeschau. Über Wärmepumpen und Solaranlagen, intelligente IT-Technik, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen können sich die Besucher genauso informieren wie über Handwerk und Produktion, Raumgestaltung oder Grundstücksangebote.

Ein absoluter Publikumsmagnet: Industriestraßenfest in Bassum Fotostrecke ansehen

Die kleinen Gäste haben Spaß im Karussell oder in der Hüpfburg, aber genauso beim Bungee-Springen und Kinderschminken. Andere Kinder zeigen, wie gut sie helfen können: Die Minis vom Technischen Hilfswerk Bassum greifen ein, als ein Gebilde aus Holzbalken versehentlich zusammenfällt.

Immer wieder ist zu lesen oder zu hören: „Mitarbeiter gesucht!“ Dringend brauchen Handwerk, Dienstleistung und Industrie neue Kräfte. Der eine oder andere Betrieb gewinnt tatsächlich ein paar Bewerber. In der lockeren Atmosphäre kommen Aussteller und Besucher schnell miteinander ins Gespräch. An anderer Stelle zwangsläufig: Immer wieder müssen Security-Kräfte Autofahrern erklären, dass die Straße gesperrt und eine Durchfahrt nicht möglich ist. Trotzdem hätten es viele versucht, berichtet einer der Verkehrswächter und schmunzelt: Er habe noch nie so viele Ausreden gehört.

WIR-Vize-Vorsitzender Jürgen Donner: „Das ist das Vorglühen für die Aktiba!“

Der Erste Stadtrat Karsten Bödeker ist – wie viele andere – mit dem Fahrrad gekommen. „Es ist toll, dass alle Firmen mitmachen“, sagt er und zeigt sich beeindruckt von der enormen Vielfalt, die Bassum biete: „Das erweitert den Horizont!“ Paletten zum Beispiel kenne jeder aus dem Supermarkt. Jetzt aber könne man sich informieren, wo sie hergestellt werden: im Palettenwerk Bassum.

Es ist eine Fülle von Informationen, aus denen die Besucher auswählen können. Jürgen Donner, Vize-Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum (WIR) ist begeistert: „Das ist das Vorglühen für die Aktiba!“ Diese Gewerbeschau soll im April 2024 mindestens ebenso viele Besucher anlocken.

Im Rahmenprogramm, das die Organisatoren Michael Sommer, Peter Voß und Michael Gillner vorbereitet haben, geht es an den drei Tagen Schlag auf Schlag: Vorstellung regionaler Unternehmen, Oldtimer-Schau, Karaoke-Show und Politik-Talk gehören dazu – genauso wie ein Frühschoppen mit Live-Musik der Lindenstädter, Modenschau mit Bühnenprogramm sowie der Tag der Vereine, die mit verschiedensten Mitmach-Aktionen Besucher für ihre Organisation begeistern wollen. Die Feuerwehr zeigt derweil, wie Lösch- und Bergungseinsätze ablaufen.

A33A Fever und Break Free rocken die Industriestraße und Tausende Besucher

Fans von Rock- und Popmusik kommen beim Industriestraßenfest ganz besonders auf ihre Kosten – wie bei der Queen-Tribute-Show am Samstagabend. Weil der Eintritt frei ist, haben sich Tausende auf den Weg gemacht und feiern zu den Queen-Hits eine Mega-Party in der lauen Sommernacht. Giuseppe Malinconico, Leadsänger der Band Break Free, lässt Freddy Mercury förmlich wieder auferstehen. Seine fulminante Performance löst restlose Begeisterung aus.

Am Freitagabend hat bereits die Band A33A Fever eine ebenso schillernde Show gestaltet – mit Abba-Songs und in passenden Kostümen. Auch dabei ist die Begeisterung groß.