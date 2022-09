In Bünte werden neue Bäume für das Klima gepflanzt

Von: Marten Vorwerk

Sie werden die Teilnehmer des Einheitsbuddelns beim Einpflanzen der Bäume unterstützen: Birgit Meyer-Borchers (l.) und Katharina Buschmann. © marten vorwerk

Die Landfrauen wollen beim Einheitsbuddeln in Bünte 250 Eichen pflanzen. Jeder Teilnehmer soll Spaten, Handschuhe und Gummistiefel mitbringen. Für Kinder gibt es ein kleines Programm von einer Waldpädagogin.

Bünte – Beim ersten Mal waren es 25, beim zweiten Mal 50 und jetzt sollen 250 Bäume eingepflanzt werden. Die Rede ist vom Einheitsbuddeln, das vom Landfrauen-Verein Freudenberg-Bassum am Montag, 3. Oktober, angeboten wird. Von 11 bis 14 Uhr sind Menschen, die sich für das Klima einsetzen wollen, eingeladen. „Beim letzten Mal waren 50 Bäume zu wenig. Der Klimaschutz spielt eine immer größere Rolle. Deswegen haben wir 250 Bäume besorgt“, informiert Birgit Meyer-Borchers, Vorsitzende des Landfrauen-Vereins, bei einem Pressegespräch in Bünte beim Hof Buschmann.

Zum dritten Mal organisieren die Landfrauen das Einheitsbuddeln in Bünte 5a. Zum Tag der Deutschen Einheit wurde die Aktion 2019 in Schleswig-Holstein für den Klimaschutz ins Leben gerufen. „Jeder kann kommen, und einen Baum pflanzen. Vorrangig haben wir Eichen. Es sollten möglichst Spaten, Handschuhe und Gummistiefel mitgebracht werden“, erklärt Katharina Buschmann. Sie ist Sprecherin der jungen Landfrauen. 10 Euro kostet die Einpflanzung eines Baumes für jeden Teilnehmer.

100.000 Bäume sollen in ganz Deutschland gepflanzt werden

„Wir werden die Eichen bei uns hinterm Haus im Wald verteilen. Bei den Einpflanzungen helfen wir mit. Da haben wir etwas Personal, um zu unterstützen“, sagt Buschmann. Es wisse „ja nicht jeder“, wie ein Baum gepflanzt wird. 100 000 Bäume sind für ganz Deutschland das Ziel beim diesjährigen Einheitsbuddeln. Vergangenes Jahr peilten die Organisatoren 40 000 an. Diese Zahl sei übertroffen worden. „Das sollen pro Jahr immer mehr werden. Einheitsbuddeln soll am Tag der Deutschen Einheit eine Tradition wie der Weihnachtsmann an Weihnachten oder die Eiersuche an Ostern werden“, betont Meyer-Borchers.

Finanzielle Unterstützung für die Anschaffung der Bäume – sie kommen von der Baumschule in Dötlingen – haben die Organisatoren von der Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) Bassum bekommen. „Mit zehn Euro pro Baum kommen wir nicht hin. Die Holzstäbe, der Verbissschutz und die Bäume an sich, sind nicht günstig“, sagt Birgit Meyer-Borchers.

Hängematten und Waldgeschichten für Kinder

Da die Landfrauen in diesem Jahr 75-jähriges Jubiläum feiern, kommt zum Bäume-Pflanzen weiteres Programm hinzu. Die Waldpädagogin Insa Isern vom Butscherwerk hängt unter anderem Hängematten auf oder erzählt Geschichten. Katharina Buschmann sagt: „Die Hängematten kommen bei Kindern besonders gut an, das weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Für jeden Teilnehmer bereiten die Landfrauen einen Zettel vor, der an den eigenen Baum angehängt werden kann. Meyer-Borchers erklärt: „Da können die Leute ihrer selbst gepflanzten Eiche einen Wunsch mit auf den Weg geben.“