„Das ist immer wie in Schokolade beißen“

Heidrun und Ralf Brinkmann geben Partyservice aus Zeitgründen auf / Arbeit habe immer Spaß gemacht

+ Für Heidrun und Ralf Brinkmann war das Essen für die BIB in Syke ein Höhepunkt.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Lebensmittel einkaufen – etwa drei Stunden. Kochen – bis zu 14 Stunden. Dann das Essen ausliefern. Am nächsten Tag das Geschirr wieder abholen und abwaschen. Bei einer Veranstaltung mit 400 Gästen kann das schon mal bis zu sechs Stunden dauern. Erholung in der Woche? Pustekuchen! Da wartet dann der Hauptberuf. So haben in den vergangenen 30 Jahren die meisten Wochenenden und auch Feiertage von Heidrun und Ralf Brinkmann ausgesehen. Was für ein Stress, denkt der Außenstehende. Heidrun Brinkmann hingegen lacht: „Wenn man etwas tut, was einem Spaß macht, dann sieht man es nicht als Belastung.“ Und ihr Partyservice hat ihr Spaß gemacht. Das tut er noch immer. Er ist „ihr Kind“. Doch Ende dieses Jahres ist Schluss.