Kathrin Buschmann aus Bramstedt ist Landesdamenkönigin

Bramstedt - „Also, bevor du hier rumstehst, kannst du es auch mal selber ausprobieren.“ Dieser Satz von einer Trainerin des Schützenvereins Sudwalde/Menninghausen vor 21 Jahren war Gold wert. Denn das zehnjährige Mädchen, an das er gerichtet war, ist vor Kurzem zur Landesdamenkönigin geworden. Dabei wollte es eigentlich nur seine Schwester begleiten, die schießen lernen wollte. Und plötzlich hatte es selber das Gewehr in der Hand.

Kathrin Buschmann lacht, wenn sie daran zurückdenkt. Sofort bei der ersten Stunde habe der Sport sie in seinen Bann gezogen. „Es war toll. Man kann dabei wunderbar abschalten vom Alltagsstress.“ Die Faszination hat sich bis heute gehalten. „Was man auf dem Schießstand lernt, lässt sich auch super in den Alltag integrieren. Man wird viel fokussierter und lernt, die Welt neben sich zu lassen“, beschreibt die Flugzeuggeräte-Elektronikerin.

Ihren ersten Wettkampf bestritt die heute 31-Jährige mit elf Jahren. „Es waren die Kreismeisterschaften in Bramstedt – und ich war am Ende überhaupt nicht zufrieden“, erinnert sich Buschmann und lacht erneut. „Ich war im Training sehr gut gewesen und setzte mich selber sehr unter Druck, weil ich die Leistung auch dort zeigen wollte. Doch daraus habe ich gelernt.“

Die Jahre danach liefen besser, denn Buschmann war ehrgeizig. „Ich will immer mein Bestes geben.“ So wurde irgendwann Thomas Taube vom SV Bramstedt auf sie aufmerksam und fragte, ob sie nicht Lust hätte, für die Bramstedter zu schießen. „Ich habe daraufhin meine Mannschaft gefragt, ob das für sie okay wäre“, erzählt Buschmann. „Sie sagten: Du willst weiterkommen, also mach das.“ In Bramstedt sei ihr großer Ehrgeiz gefördert worden. Eine Weile schoss sie noch mit dem Kleinkaliber für Sudwalde und mit dem Luftgewehr für Bramstedt – bis sie endgültig wechselte. „Das war die beste Entscheidung“, sagt Buschmann strahlend, denn dort habe man versucht, wirklich alles aus ihr herauszukitzeln.

„Bei Wettkämpfen wird mir immer gesagt, ich würde so locker und lässig wirken, dabei bin ich innerlich angespannt“, verrät die 31-Jährige. So war es vermutlich auch bei dem Wettkampf auf Landesebene in Bassum, wo sie den zweiten Platz belegte und sich damit für das Landesdamenköniginnenschießen in Hannover qualifizierte, zusammen mit einer Vereinskollegin. „Wir haben das ganz locker genommen und sagten uns, dass wir uns einfach einen lustigen Tag machen wollen, schließlich waren da auch Bundesschützen vertreten. Doch nachdem ich an der Reihe gewesen war, sagte mir jemand: ,Das sieht richtig gut aus’.“

Bei der Verkündung des Ergebnisses sei sie total überrascht gewesen – doch weniger von ihrer Leistung, als von dem unglaublich fairen Verhalten ihrer Konkurrentinnen. „Die haben sich so für mich gefreut, dabei kannten wir uns vorher gar nicht. Und sie haben mich auch später noch so nett unterstützt. Wie eine große Familie.“

Als Landesdamenkönigin war Buschmann dann eingeladen, am Schützenfest in Hannover teilzunehmen, ebenso ihr Verein. 30 Mitglieder marschierten mit ihr durch die Straßen der Landeshauptstadt. Trotz der 35 Grad Hitze sei es „mega toll“ gewesen. Vor allem, weil so viele ihrer Bramstedter mitgekommen waren. „Man kann sich auf alle verlassen, das spricht auch für den Verein.“

Die 31-Jährige zeigt stolz die Kette des Landesdamenkönginnen. Bald wird diese eine weitere Plakette schmücken, auf dem Buschmanns Name und der ihres Vereins steht. Im Mai muss die Bramstedterin sie wieder abgeben. Sie könnte im nächsten Jahr wieder um den Titel kämpfen – aber das wird nicht passieren, da sie dann anderweitig gefordert sein wird. Denn dann ist aus der Königin eine Mama geworden.