„Ich wollte immer nur fahren“

Wilhelm Burkert steht noch immer am liebsten in seinem Keller und schraubt an Motorrädern. - Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Vaters Motorrad steht in der Scheune. Der zwölfjährige Wilhelm kennt sich mit der Maschine aus, weil er schon oft dabei zugeschaut hat, wenn Papa sie repariert oder fährt. Doch nun kann er sich der Faszination, die sie auf ihn ausübt, nicht mehr entziehen. Er schnappt sich das Motorrad, lässt seine Schwester auf den Sozius klettern und braust Richtung Nachbarort durch seine oberschlesische Heimat – bis ihn ein paar Russen anhalten. „Sie haben das Motorrad beschlagnahmt und wir mussten zu Fuß gehen“, erinnert sich Burkert. Heute ist er 86 Jahre und lebt in Bassum. Doch die Faszination gegenüber Motorrädern ist geblieben.

Angesprochen auf seine größte Leidenschaft sprudelt der gelernte Maurer und Fliesenleger förmlich über. Er spricht über Maschinen, die er gefahren ist, mit welchen Tricks und Kniffen er sie wieder fit gemacht oder verbessert hat und von guten Freunden, die seine Passion teilen. Der Laie sitzt mit offenem Mund da und staunt.

Dabei hätte Burkert auch so viele andere Dinge zu erzählen. Zum Beispiel von seiner Karriere als Rennfahrer. Mit rund 17 Jahren legt er sich sein erstes Motorrad zu und nimmt 1952 an seinem ersten Rennen teil. Ein Jahr darauf siegt er bereits in Wildeshausen. Der Startschuss für eine Serie von zahlreichen Triumphen unter anderem in Goldenstedt, Schwarme, Rotenburg oder Osnabrück.

Am liebsten sei ihm gewesen, wenn die Fahrbahn vom Regen nass gewesen war. „Da hat mir keiner was vorgemacht“, erzählt Burkert und schmunzelt. Alle übrigen Fahrer hätten immer gestaunt, warum ihm die Witterung so überhaupt nichts ausmache. Sein Geheimnis: Über neun Jahre jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Motorrad zur Arbeitsstelle nach Bremen. Das trainiert.

1962 folgt der absolute Höhepunkt: Burkert fährt auf dem Nürburgring und stellt einen Rundstreckenrekord auf, den vier Jahre lang niemand brechen konnte. War das nicht überwältigend vor dieser Kulisse zu fahren? Den Applaus des Publikums entgegenzunehmen, während man ganz oben auf dem Treppchen steht? „Das war schon gewaltig“, sagt Burkert lediglich – und spricht über die vielen Geländefahrten, die er bestritten hat. Der 86-Jährige bildet sich nichts auf seine Erfolge ein. Die vielen Auszeichnungen, die in seinem Keller hängen und stehen, machen ihn stolz, aber wirklich wichtig war ihm etwas anderes: „Ich wollte immer nur fahren.“

Der beste Beweis dafür ist, dass er sich den Titel des Deutschen Meisters nicht holte, obwohl er nach dem Sieg am Nürburgring zum Greifen nahe war. „Ich hätte nur noch das Rennen in Freiburg bestreiten und unter die ersten acht kommen müssen. Aber ich hatte kein Geld und so wichtig war mir das nicht.“

Nach Unfall wurde Burkert vorsichtiger

1964 verunglückt Burkert bei einem Rennen in Stuttgart. Er bricht sich fünf Rippen und seine Lunge wird schwer in Mitleidenschaft gezogen. Fünf Wochen liegt er im Krankenhaus und hat Zeit zum Nachdenken. Schon zwei Jahre zuvor hat er sich bei einem Rennen den Zeigefinger der linken Hand abgequetscht, als er am Motor einen Hahn zumachen wollte und versehentlich in die laufende Kette griff. Burkert merkt selbst, dass er nicht mehr so fährt wie früher. „Da bin ich immer bis an die Grenze gegangen. Danach wurde ich vorsichtiger.“

Er zieht Konsequenzen und sagt der Rennstrecke 1965 endgültig Lebewohl. Vermutlich sehr zur Erleichterung von Frau und Tochter. Bei seinem letzten Rennen wird ihm eine Schnell-Horex zur Verfügung gestellt, zu der er noch heute eine Verbindung hat: „Ich fahre noch immer zu den Horex-Treffen.“

Und nicht nur das: Bei Oldtimerfahrten wie in Liebenau und Fischerhude, schwingt sich der Motorradfan immer noch in den Sattel. Ihm liegen diese Treffen am Herzen, weil er dort alte Freunde und vor allem Gleichgesinnten begegnet, die seine Passion verstehen und teilen. „Allerdings fahre ich jetzt mit Seitenwagen, weil ich mich dann sicherer fühle“, sagt er lächelnd.

Doch an Motorrädern schrauben und basteln tut er noch immer fast jeden Tag. In seinem Keller und der Werkstatt stehen mehrere Fahrzeuge und Motoren. Besonders das Modell „Adler“ hat es ihm angetan, weswegen ihn Freunde auch „Adler Willi“ nennen. Sie nutzen gern seine Fachkenntnis, um ihre Maschinen reparieren oder aufrüsten zu lassen. „Wenn er mal nicht in der Werkstatt zu finden ist, ist es Zeit, sich Sorgen zu machen“, scherzt seine Frau Anneliese.

Das breite Wissen ihres Mannes beschert ihm zahlreiche Anrufe von Adler-Fans, die Hilfe suchen. „Eigentlich wollte ich ja nichts mehr annehmen“, sagt Burkert. „Aber ich mag nicht Nein sagen.“ Zudem ist die Faszination gegenüber den Zweirädern noch immer zu stark. „Wenn ich irgendwann nicht mehr basteln kann, dann könnt ihr mich . . .“ Burkert bricht ab, wedelt vielsagend mit der Hand und lacht.