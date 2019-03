Klaus-Dieter Sprenger: „Ich bin stolz, Bassumer zu sein“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Mit 19 Jahren unternimmt Klaus-Dieter Sprenger eine Fahrt mit der Gewerkschaft. Was der junge Bankkaufmann da über deren Arbeit so hört, gefällt ihm. „Wenn man jung ist, meint man, die Welt verändern zu können. Also dachte ich, fängst du mal da an“, erinnert sich Sprenger und lächelt. Er tritt der betrieblichen Interessenvertretung bei, wo er bald Jugendsprecher wird. Sein erstes Ehrenamt.

Heute ist er 63 Jahre. Seine Gewerkschaftsarbeit hat er inzwischen lange aufgegeben. Dafür sind andere Ehrenämter dazugekommen: Er ist Gästeführer, steht beim Tag der offenen Kirche den Besuchern für Fragen zur Verfügung und ist im Förderverein des TSV Bassum. Unter anderem dafür ist er vor Kurzem mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet worden (wir berichteten).

Und irgendwie hat er die Welt doch ein bisschen verändert. Zumindest die der Bassumer, denen er gemeinsam mit Heinz Schierloh und Toni Kroner die Aktiba schenkte, die er bis vergangenes Jahr noch mitorganisierte. Wer mit ihm über die Gewerbeschau spricht, spürt deutlich, mit wie viel Herzblut er noch immer an ihr hängt.

Dabei hat sie auch immer viel Arbeit bedeutet. Allein während des Aufbaus sind er und die übrigen Mitglieder des Organisationsteams jeden Tag von 6 bis 21 Uhr auf dem Gelände der Kartbahn. „Wenn man dann abends nach Hause kommt, sagt man auch nur noch ,Tag’ und geht ins Bett“, sagt Sprenger und lacht.

Warum tut man sich das als berufstätiger Mann und Familienvater an? „Der Zuspruch der Aussteller und die Zusammenarbeit mit dem Team hat mir Freude gemacht, da vergisst man die viele Arbeit. Es war immer eine ganz besondere Stimmung dort, man lernt so viele Menschen kennen und es macht mich auch stolz, zu zeigen, was wir in Bassum auf die Beine stellen können.“

Freude und die Liebe zu seiner Heimatstadt sind auch die Faktoren, die Sprenger seit 13 Jahren dazu motivieren, als Gästeführer etwas über Bassum zu erzählen. „Ich mag es, Fremden oder Neubürgern die schönste Stadt im Kreis vorzustellen. Ich bin stolz, Bassumer zu sein und das zeigen zu können. Und ich mag es, Bassumern zu zeigen, warum sie stolz auf ihre Stadt sein können.“ Besondere Momente mit Fremden erlebt er, wenn sie mit ihm auf der Freudenburg stehen und sagen: „Wenn wir mal sowas hätten!“ Hat er ältere Bassumer in der Gruppe, lernt Sprenger oft selbst noch etwas über seine Stadt.

Auch seine Zeit bei der Gewerkschaft hat ihn viel gelehrt und nachhaltig geprägt. „Ich wäre wohl nicht der, der ich heute bin, wenn ich dieses Ehrenamt nicht übernommen hätte.“ Viel Zeit hat es ihn gekostet, am Feierabend und an den Wochenenden. Doch sie hat ihm auch viel gegeben. „Ich habe gelernt zu diskutieren, zu argumentieren und auch, mich durchzusetzen.“

Diese Arbeit 2003 aufzugeben, ist ihm nicht leicht gefallen, aber Sprenger konnte sich nicht mehr damit identifizieren. „Ich habe immer gesagt: ,Wir sind Idealisten’. Aber da waren Ideologen. Mir fehlte da das Pragmatische und deswegen habe ich meine Ämter niedergelegt.“ Und das waren einige. So saß Sprenger unter anderem in den Prüfungsgremien und dem Finanzgericht.

Das Ehrenamt hat Sprengers Leben bereichert. „Ich fühle mich auch jung dadurch“, sagt der 63-Jährige. „Das Leben hat es gut mit mir gemeint, und ich wollte etwas zurückgeben. Bevor ich zu Hause aus dem Sofa rumsitze, tue ich lieber etwas für die Gemeinschaft. Andere haben die Begabung, sich um hilfsbedürftige Menschen zu kümmern. Meine Stärke liegt wohl in der Organisation, und damit bringe ich mich ein.“

Die Verleihung der Bassumer Medaille habe ihn sowohl gefreut als auch überrascht, weil „da werden nur Einzelpersonen ausgezeichnet, und meine Leistung für die Aktiba war ja eine Team-Leistung.“ Als er an das Chaos der ersten Gewerbeschau zurückdenkt, das er und seine Mitstreiter zu bewältigen hatten, lächelt er. „Durch diese Herausforderungen entwickelt man sich auch. Ich weiß nicht, ob ich so spontan geworden wäre, wenn ich immer nur in der Sparkasse gesessen hätte.“