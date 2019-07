Respekt-Projekt an der OBS: „Ich bin jetzt noch netter“

Bassum - „Guten Tag”, sagt das Mädchen und streckt seine kleine Hand aus, um die deutlich größere Hand zu schütteln. Der Unterschied könnte dabei größer nicht sein. Während die Schülerin noch nicht sonderlich viele Hände in ihrem Leben geschüttelt hat, gehört diese Art der Begrüßung für Bassums Bürgermeister Christian Porsch zum täglich Brot.

Und weil das beide irgendwie zu wissen scheinen, lächeln Porsch und die Fünftklässlerin sich an diesem Mittag auf dem Schulhof der OBS auch verschmitzt an. Zum Abschluss des Projektes „Respekt” ist der Bürgermeister zu der kleinen Feier gekommen, die an diesem Tag auf dem Schulhof hinter dem Neubau ansteht. Im vergangenen Schuljahr lernten die rund 90 Schüler der fünften Klassen an der OBS den respektvollen Umgang miteinander und was es heißt, in einer Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das fängt dabei an, in einem respektvollen Umgangston miteinander zu reden, und hört auf beim Händeschütteln, wenn der Bürgermeister bei der Schule vorbeischaut.

Dass die Kinder vor dem Schulprojekt keinerlei Höflichkeitsformen beherrscht haben, lässt sich allerdings auch nicht sagen. Nicht nur zu Hause, auch schon in der Grundschule stand der richtige Umgang auf dem Programm. Deswegen ist Erika Stötzel an diesem Tag auch auf der Feier. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Petermoor und sorgt dafür, dass auch schon den Kleinsten das Wort Respekt kein Fremdwort mehr ist. So gesehen handelt es sich für die Fünftklässler nun lediglich um eine Art Auffrischungskurs.

Und der geht so: Da Frontalvorträge bei Kindern häufig nicht besonders effektiv sind, geht Lehrerin Amber Bunk von der OBS mit ihren Kollegen das Thema spielerisch an. Jede Woche haben die Schüler in den vergangenen Monaten den Blick von Tafel und Schulbuch gelöst und sich gegenseitig in die Augen geschaut.

Im Mittelpunkt standen dann verschiedene Spiele. Bei einem haben die Schüler etwa einen Kreis aus elastischem Gummi gespannt und festgehalten, während ihre Klassenkameraden sich in die Mitte gestellt haben.

Dabei ging es, ganz klar, um Vertrauen. Lassen die Schüler außen los, wird es für die Schüler innen schmerzhaft. Spiele wie diese kamen an. Lena und ihre Klassenkameraden gestehen, dass das schon ganz lustig war. Simon fand gerade die Spiele gut, wo es um Zusammenhalt ging. Und einen Effekt haben auch einige bemerkt. Auf die Frage, was sich nach dem Jahr Respekt-Schule jetzt für sie verändert hat, findet Till schnell klare Worte. Er sei nun netter und würde auch mehr auf sein Umfeld achten. Und was heißt das konkret?

Für Mathis bedeutet es, auf Schimpfwörter zu verzichten, Leute ausreden zu lassen und sie freundlich zu begrüßen. „Ich habe mich sehr verändert”, sagt er und grinst. „Ich bin jetzt noch netter.”

Die Wichtigkeit eines freundlichen Umgangs unterstreicht auch Projektkoordinatorin Amber Bunk: „Das Thema Respekt geht uns alle an", schärft sie den Schülern zum Abschluss noch einmal ein. „Ihr seid jetzt Vorbilder für die nächste fünfte Klasse, die jetzt kommt."

Auch Schulleiter Cord Mysegaes nutzt die Chance und ergänzt: „Ihr seht, wie ernst wir das Thema nehmen.”

Bürgermeister Porsch hatte gleich einige praktische Beispiele zur Hand. Mit Blick auf die Auszubildenden im Rathaus erklärt er, gute Noten könne man schnell erreichen, wenn man gut lernt. Den richtigen Umgang miteinander und das Zusammenarbeiten im Team müsse man jedoch sehr früh zusätzlich lernen. Deswegen sei an dem Sprichwort etwas dran: „Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr.”

Das Motto des Projektes „Du willst Respekt, dann zeig ihn selbst” kam dabei gleich doppelt zur Geltung.

Alle Schüler, die an dem Angebot teilnahmen, haben ein Armband bekommen, auf dem „Respekt” steht. In der Grundschule und später auch noch einmal in der fünften Klasse. Das Armband weist sie als Vorbild aus.

Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Wer sich daneben benimmt, ist das Armband erstmal los. Es sich wieder zu verdienen sei aber jederzeit möglich, erklärt Amber Bunk.

Doch dann reicht es den Schülern schließlich mit den Vorträgen und Erklärungen. Auf einem Tisch dampfen riesige Pizzen und warten darauf, gegessen zu werden. Die Stadt Bassum hat sie ausgegeben.