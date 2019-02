„Ich bin auch mal falsch abgebogen“

Vorstandschef der Comdirect Bank stellt sich den Fragen der OBS-Schüler

+ Zwei Stunden lang ließ sich Arno Walter von den Schülern der 10c befragen. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Welche technischen Neuerungen gibt es bei der Bank? Wie entwickelt sie sich? Wie schützt sie sich und ihre Kunden? Und was macht eigentlich so ein Vorstandsvorsitzender in seiner Freizeit? All diese Fragen konnten die Schüler der 10c des Realschulzweiges der Oberschule Bassum an einen Mann stellen, der es wissen muss: Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der Comdirect Bank aus Quickborn. Der kam am Mittwoch für zwei Stunden zu Besuch und ließ sich geduldig ins Verhör nehmen. Die Schüler durften ihn alles fragen - denn sie haben ihn buchstäblich gewonnen.