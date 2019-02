Flüchtlingssozialarbeiter für Bassum und Syke hat gut zu tun

+ Hyan wird gebraucht: Diese Meinung teilen Norbert Lyko (links) und Thomas Kuchem. Sie hoffen, dass Hyacinthe Mokom Fomboh auch im kommenden Jahr die Flüchtlingssozialarbeit übernimmt. Foto: Kreykenbohm

Bassum/Syke - VON JULIA KREYKENBOHM. Der Mann aus dem Irak ist verzweifelt. Er möchte unbedingt arbeiten und Geld verdienen. Aber er findet einfach keinen Job. „Mein Freund in Hamburg hat längst Arbeit“, klagt er Hyacinthe Mokom Fomboh sein Leid. Geduldig erklärt der Flüchtlingssozialarbeiter, dass es in einer Großstadt auch leichter ist, eine Stelle zu bekommen, als in Syke oder Bassum. Außerdem appelliert er an den Mann, erstmal seinen Deutsch-Kurs zu beenden, da die meisten Arbeitnehmer mindestens ein B1 als Abschluss sehen möchten. „Das ist wichtig, um bestimmte Begriffe verstehen zu können“, sagt Mokom Fomboh.