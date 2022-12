Gefährdete Waldeidechsen und Blindschleichen auf Stadtfläche im Schünmoor entdeckt

Von: Marcel Prigge

Geschützte Waldeidechsen fanden sich nach Bauarbeiten im Garten von Daniel Post wieder. © Daniel Post

Viele Reptilien statt freie Hunde: Eine Hundefreilauffläche wird es in absehbarer Zeit wohl nicht auf der Ecke Am Schünmoor / Auf der Höhen geben. Aber auch für andere Projekte auf der im Besitz der Stadt befindlichen Fläche könnte es schwer werden. Denn neben gefährdeten Waldeidechsen wurden auch schützenswerte Blindschleichen in dem Gebiet gesichtet.

Bassum – Eine Hundefreilauffläche in Bassum wird es in naher Zukunft nicht geben. Zu diesem Schluss ist vor Kurzem der Rat der Stadt Bassum gekommen. Auch nach dem Aufbringen einer Planungsänderung der rot-grünen Ratsgruppe in der Ratssitzung konnten die Ratsmitglieder nicht von einer Schaffung einer Hundefreilauffläche an der B 51 überzeugt werden. Damit ist ebenso die angedachte Alternativfläche an der Straße Im Schünmoor vom Tisch. Aber auch für künftige Vorhaben könnte die Fläche problematisch werden. Denn diese könnte von streng geschützten Tieren bewohnt sein.

Blindschleichen und Waldeidechsen: Schützenswerte Reptilien auf der Fläche im Schünmoor entdeckt

„Für mich ist das die schönste Ecke in ganz Bassum.“ Anwohner Daniel Post lebt an der Straße Im Schünmoor und schätzt besonders die Nähe zur Natur. „Gegenüber des Klosterbaches haben wir ein Storchenpaar, hier grasen Rehe, und es ist schön ruhig.“ Das könnte sich jedoch verändern, wenn die Ecke Im Schünmoor/Auf der Höhen irgendwann umgenutzt wird. Sie dafür zu mähen, halte Post für keine gute Idee.

Denn dort würden Blindschleichen und Eidechsen leben, schrieb der Anwohner der Kreiszeitung. Beide Tierarten sind laut Gesetz besonders geschützt. Auf Nachfrage erklärt er: Blindschleichen würden die Anwohner der Straße häufiger im Sommer morgens am Rand eines Schotterweges sehen, wenn die Tiere Sonne tanken. Die Eidechsen habe er entdeckt, als es in der Nähe der Fläche zu Bauarbeiten gekommen ist. „Und die Echsen haben sich in unseren Garten verirrt“, beschreibt Post. „Wir dachten erst, wir spinnen und gucken nicht richtig, denn es waren richtig viele.“

Untere Naturschutzbehörde: Zerstörung des Lebensraumes großes Problem der Tiere

Wie die Untere Naturschutzbehörde mitteilt, könne ein Vorkommen der besonders geschützten Blindschleiche für diese Fläche nicht ausgeschlossen werden, „da die Art ein breites Spektrum an Lebensräumen bewohnt“. Und da diese immer weiter zerstört werden, habe es das Reptil nicht gerade einfach.

Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in einer Artenerfassung zusammenfasst, sei für diese Reptilien die Lebensraumzerstörung das größte Problem, das zum „teilweise drastischen Rückgang der Kriechtiere“ geführt habe. „Zu nennen ist die Beseitigung von Hecken und anderen Saumbiotopen, der Flächenumbruch, der Ausbau von Wirtschaftswegen, Sukzession oder Aufforstungen von sonnenexponierten Freiflächen und industrieller Torfabbau.“

Ich bin froh, dass die Hundefreilauffläche aus der Diskussion raus ist. Trotzdem habe ich Bedenken. Die Stadt hat die Fläche ja nicht einfach zum Spaß gekauft.

Die Hundefreilauffläche und das Schünmoor: Anliegen auch auf der Ratssitzung angesprochen

Dass die geschützten Tiere die Fläche am Schünmoor bewohnen könnten, schilderte Post auch in der Einwohnerfragestunde dem Rat. Anschließend erntete er Applaus der etwa sechs weiteren Bewohnern der Straße, die ebenfalls als Zuhörer der öffentlichen Sitzung beiwohnten. Für alle sei es ein Anliegen, dass die Fläche so erhalten bleibe. „Geschockt und entsetzt sind erst einmal immer Leute, wenn bei ihnen etwas in der Nähe gemacht werden soll“, wiegelte Bürgermeister Christian Porsch ab. Da der Bebauungsplan ohnehin eine andere Nutzung vorsähe, sei die Fläche am Schünmoor sowieso keine wirkliche Alternative.

„Ich bin froh, dass die Hundefreilauffläche aus der Diskussion raus ist“, bilanziert Post das Gespräch um die Ecke in seiner Nachbarschaft. „Trotzdem habe ich Bedenken. Die Stadt hat die Fläche ja nicht einfach zum Spaß gekauft.“

Auch deshalb begrüße er, dass die Untere Naturschutzbehörde bei zukünftigen Vorhaben ein Auge auf die Fläche haben werde. So werde sie auf eine „ordnungsgemäße Berücksichtigung des Artenschutzrechtes“ bestehen, teilt die Behörde mit. Bei einer beabsichtigten Nutzungsänderung würden im Vorfeld Reptilienuntersuchungen anstehen. Sollten dann entsprechende Tiere gefunden werden, würden geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere gesucht werden.