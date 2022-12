Ecke „Im Schünmoor“ als alternative Lösung für Hundefreilauffläche im Gespräch

Von: Marcel Prigge

Die Fläche an der Ecke Im Schünmoor/Auf der Höhen gehört bereits der Stadt. Könnte hier eine alternative Freilauffläche für Hunde entstehen? © Prigge

Es könnte eine Lösung geben: Nachdem im Ausschuss für Stadtentwicklung die Errichtung einer Hundefreilauffläche an der B51 wenig Anklang gefunden hatte, könnte eine Fläche im Westen Bassums eine Alternative darstellen.

Bassum – Könnte in Bassum bald eine Hundefreilauffläche entstehen? Nachdem im Ausschuss für Stadtentwicklung der Antrag der rot-grünen Ratsgruppe zur Errichtung eines solchen Platzes auf dem ehemaligen BMX-Gelände an der Bremer Straße/B 51 in Osterbinde wegen seiner Nähe zu einem Spielplatz nur wenig Anklang gefunden hatte (wir berichteten), könnte es nun eine Alternative geben.

Hundefreilauffläche in Bassum: Rot-Grün setzt 41500 Euro für Umgestaltung des ehemaligen BMX-Parks an

Hintergrund: SPD und Grüne möchten eigentlich, dass das 10 460 Quadratmeter große Areal an der B 51 ganz oder teilweise „mit geringen Mitteln“ als Hundefreilauffläche nutzbar gemacht wird. Mülleimer, Bänke, eine Einzäunung und ein Tor, berechnet die Ratsgruppe mit Kosten in Höhe von etwa 41 500 Euro. Die Nutzung obliege in der eigenen Verantwortung der Hundehalter, die Verkehrssicherheit in der Verantwortung der Stadt.

Gegenwind gab es unterdessen vonseiten der anderen Parteien. CDU, Gemeinsam für Bassum und Bürger-Block Bassum stimmten dem Vorschlag nicht zu. Es sei eine Frage der Zeit, bis den Kindern auf dem nahegelegten Spielplatz etwas passiere. Auch die Kosten seien zu hoch. Aber es gebe eine Fläche, „die viel besser geeignet ist“, meinte Jürgen Falk (Bürger Block Bassum).

Hundefläche in Bassum: Liegt die Lösung im Westen Bassums?

Diese befindet sich an der Ecke Im Schünmoor/Auf der Höhen im Westen der Stadt Bassum. Wie Niklas Schumacher von der Stadtverwaltung erklärt, gebe es tatsächlich noch keine konkreten Planungen für diese Fläche. „Die Ecke gehört der Stadt. Sie wird immer mal wieder auf den Tisch gebracht, zuletzt für einen Bürgerwald.“

Da in unmittelbarer Nähe des Platzes Wohnhäuser stehen, werde es jedoch vermutlich Einschränkungen im Bebauungsplan geben, gibt Schuhmacher zu verstehen. Auch die Oberleitungen, die in der Nähe verlaufen, bringen Auflagen mit sich. „Am Hafter Weg, an dem auch Oberleitungen verlaufen, darf nicht in einer Höhe von mehr als sieben Meter gebaut werden.“ Aber Grundsätzlich sei eine Bebauung der Fläche am Schünmoor möglich, so Schumacher. „Und einen Zaun zu errichten, wäre wohl das kleinste Problem.“

Damit wären wohl alle Hundehalter einverstanden.

Für die Bassumerin Heidrun Brinkmann, die beim Ausschuss vergangene Woche als Zuhörerin anwesend war, ist die Kompromiss-Fläche am Schünmoor eine Alternative. Auf Nachfrage erklärt sie: „Damit wären wohl alle Hundehalter einverstanden.“ Das Areal sei zwar etwas abgelegener, aber vollkommen in Ordnung.

„Ich fand es sehr, sehr schade, wie der Ausschuss abgestimmt hat“, so Brinkmann. „Hunde wurden ja teilweise dargestellt wie Bestien.“ Sie bedauere, dass manche Ausschussmitglieder denken, dass die Tiere direkt Kinder angreifen würden. „Ich kann diese Denkweise aber auch ein klein wenig verstehen. Das sind Menschen, die keinen Bezug zu Hunden haben.“

Wie viele Hunde gibt es in Bassum? Zurzeit gibt es 1465 erfasste Hundehalter in Bassum. Das erklärt Dennis Hansemann vom Bürgerservice der Stadt. Die Anzahl der Hunde schätze er nach ersten Angaben etwa auf 1500, „wobei die meisten von ihnen vermutlich im städtischen Bereich zu finden sind, da es dort einfach mehr Menschen gibt.“ Nach Angaben des Landesamtes für Statistik in Niedersachsen wohnen derzeit 16 289 Menschen in Bassum (Stand 31. Dezember 2021). Etwa neun Prozent von ihnen halten einen Hund.

Ihrer Meinung nach sei eine Hundefreilauffläche – egal wo – ein Gewinn für Bassum. Es gebe viele Menschen, die nur kleine Gärten zur Verfügung haben. „Und nicht jeder hat mehrere Hektar Land um seine Wohnung herum.“ Außerdem entstünden soziale Kontakte – nicht nur bei den Hunden, sondern auch beim Menschen.

Durch die Abstimmung im Ausschuss befürchte die Hundehalterin jedoch auch eine Abweisung des Themas in der kommenden Ratssitzung und damit eine Verwerfung einer Hundefreilauffläche. „Ich habe Angst, dass das ganze Thema in Vergessenheit gerät.“

Hundefreilauf an der B51: SPD und Grüne weiter für BMX-Park-Fläche

„Wir bleiben definitiv weiter dran“, gibt Helma Schöpe (SPD) auf Nachfrage zu verstehen. Insgesamt hätten sich viele Hundehalter, gerade aus dem städtischen Bereich Bassums, bei ihr gemeldet.

Die Sozialdemokratin, die weiterhin hinter dem Vorschlag ihrer Ratsgruppe steht, zeigt sich enttäuscht von der Abstimmung. „Das einzige, was ich mir vorstellen kann, warum es nicht klappt, ist die Höhe der Kosten.“ Natürlich müsse Bassum sparen, aber an sich gehe es der Stadt gut.

Eine Alternativlösung am Schünmoor halte sie für keine gute Idee. Prinzipiell hätten sich zwar die ersten Fraktionen offen für eine Alternative gezeigt, aber: „Ich halte diese Fläche für mehr als ungeeignet. Sie grenzt direkt an zwei Gärten.“ Am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr entscheidet darüber der Rat der Stadt Bassum. „Zu der Sitzung wollen wohl auch etliche Hundehalter kommen“, so Schöpe.