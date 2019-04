Das Hühnerdasein verlassen

Neubruchhausen - Von Angelika Kratz. Über Gott und die Welt nachdenken, nette Gespräche führen, den Alltagstrubel für einen Samstagmorgen vergessen und sich mit einem üppigen Frühstück verwöhnen – dieses Konzept füllte auch aktuell wieder den Saal im Hotel zur Post in Neubruchhausen. Etwa 120 Teilnehmerinnen waren zum 46. Bassumer Frauenfrühstück gekommen.

Der Geräuschpegel war entsprechend hoch, denn die meisten Besucherinnen kannten sich untereinander und nutzten den Vormittag für manch intensiven Austausch über dies und das aus dem eigenen Leben.

Zu einem leckeren Frühstück gehört in diesem Fall stets Live-Musik, quasi als weitere Streicheleinheit für die Seele. Die wurden von den beiden Sängerinnen Tanja Kaiser und Tanja Wagner serviert, begleitet von Bernd Droste an der Gitarre. Ausgesucht hatte sich das Trio Songs wie „Tears in Heaven“ von Eric Clapton oder „Sunrise“ und „Don‘t know why“ von Norah Jones. Das Trio zeigte sich bestens abgestimmt zum Thema des Tages: „Lass Deinem Leben Flügel wachsen“.

Unter diesem Motto wollte Gastreferentin Tamara Hinz Wege zu einer lebendigen Gottesbeziehung aufzeigen und hatte dazu ihren ganz persönlichen Reiseführer mitgebracht. Angereist aus Essen im Ruhrgebiet war die Autorin bereits im nervigen Freitagsstau. „Sie wohnen da, wo andere Urlaub machen“, war ihr erster begeisterter Eindruck nach dem Verlassen der A1 und der ausgiebigen Weiterfahrt übers beschauliche Land nach Neubruchhausen.

„Ich bin 55 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet und habe vier erwachsene Kinder“, gab Tamara Hinz die nötigen Details „zum richtigen Einordnen“ ihrer Person.

Zum Thema, dem eigenen Leben die nötigen Flügel zu verleihen, erzählte sie die Geschichte eines kleinen Adlers. Der fiel aus seinem Nest und wurde von einem Bauern gerettet. Allerdings war nun sein Lebensumfeld ein Hühnerstall, was der noch sehr junge Vogel akzeptierte. Er wurde zum Huhn, und nur manchmal flackerte unter seinen Adlerfedern die Sehnsucht nach seiner ursprünglichen Bestimmung auf. Er war es dennoch zufrieden, bis er eines Tages von einem Förster vom wahren Adlerleben überzeugt wurde.

„Seid nicht zufrieden mit dem, was man euch hinwirft“, kam von Tamara Hinz die Aufforderung, das eigene Hühnerdasein zu verlassen und wie ein Adler zu leben. Mit viel Potenzial sei das Leben von Kindheit an ausgestattet, auch wenn es beim Erkennen oft erhebliche Schwierigkeiten gäbe. Tief in jedem Menschen stecke die Gewissheit, wertvoll zu sein, geliebt und gesehen zu werden. Die Gewissheit auf der Suche nach Geborgenheit werde eine intakte und lebendige Beziehung zu Gott ergeben, denn mit ihm könne man alle Sorgen und Nöte teilen.

Tamara Hinz machte Mut, sich auf den manchmal anstrengenden Weg zu Gott zu machen, Menschen zu suchen, die eine lebendige Verbindung zu ihm pflegen und einfach mal wieder eine Bibel mit heute alltagstauglicher Übersetzung in die Hand zu nehmen.

Eine weitere Empfehlung, neben den eigenen Büchern zu verschiedenen Themenbereichen, gab es von der Referentin, den Blick auf das kommende Osterfest in die ursprüngliche christliche Richtung mit Jesu Auferstehung zu lenken. „Wenn man mit Flügeln geboren wurde, sollte man alles tun, sie zum Fliegen zu benutzten“, gab es den abschließenden Spruch von Florence Nightingale mit auf den Heimweg.