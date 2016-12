Hoher Besuch in Bassum: Boateng und Djourou

HSV-Profis besuchen Fanclub / Anhänger seit zehn Jahren organisiert

+ Von klein auf HSV-Fan: Torben Reiners. Er ist Vorsitzender des Fanclubs in Bassum. - Fotos: Voges

Bassum - Von Detlef Voges. Torben Reiners gehört einer seltenen Spezies im Bremer Speckgürtel an: Der Fußballfan ist nicht nur Anhänger des Hamburger Sportvereins, sondern obendrein auch noch Chef eines HSV-Fan-Clubs in Bassum. Der Club nennt sich „schwere Jungs“ und hat gerade im November sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Warum „schwere Jungs“? Der Name sei einfach so entstanden, entweder alle über 100 Kilo oder vorbestraft, sagt Reiners und lacht.

Der Spaß sei fester Bestandteil des Clubs, betont der Chef und positioniert sich und die anderen „schweren Jungs“ gleich mit als friedliche Fußballanhänger. Mit den Ultras und den randalierenden Hooligans will der Bassumer HSV-Fan-Club nichts zu tun haben. „Wir wollen guten Fußball sehen, Spaß haben und mit anderen netten Leuten zusammen sein“, umreißt der 37-Jährige die Club-Philosophie.

Wie wird man eigentlich im Vorgarten von Werder Bremen HSV-Fan? Verantwortlich sei sein Papa Richard. Der habe ihn schon als kleinen Jungen mit dem HSV infiziert, erklärt der schwere Junge und lächelt. Warum? Na, weil er seine Kinder auch schon mit dem Hamburger Virus konfrontiert. Leicht scheint das allerdings nicht zu sein. Während die elfjährige Tochter Lena durchaus Sympathien hegt, ist es bei seinem Sohn Jan (9) schwierig, ihn vom HSV zu überzeugen. Der Elfjährige spielt in Neubruchhausen Fußball, und dort gibt es auch bei den Mitspielern alle möglichen Fans, nur keine vom HSV.

Vater Torben hält es da mit der Club-Philosophie: Spaß haben und Geduld. Ihn hat Hamburg schon immer gereizt – der Hafen, der Elbtunnel, die Köhlbrandbrücke. Und einen schätzt er besonders – Uns Uwe, das Idol Uwe Seeler. Der sei sportlich und menschlich einwandfrei, so Reiners.

Familientag mit Frau

Der 37-Jährige sieht sich und seine schweren Jungs als Sympathisanten des HSV. Sie reisen nicht zu jedem Spiel. Von den 34 Spielen vielleicht zu zehn oder zwölf maximal. Einmal in der Saison sogar mit Übernachtung. Dann reisen sie schon am Freitag an. „Meine Frau hat Freunde in Hamburg, dann machen wir einen Familientag draus“, sagt Reiners.

Sie sind nicht fanatisch, aber Flagge zeigen sie schon, die schweren Jungs. Reiners Auto ziert ein Aufkleber, den Laptop und sein Büro ebenfalls. Stolz ist er auf die signierten Karten, die Zeitungsartikel und die HSV-Trikots.

Eines ist sogar aus dem Hause Werder. „Eine tolle Geschichte“, sagt Reiners und erzählt sie: Der 37-Jährige sitzt sichtbar als HSV-Fan im Weser-Stadion beim Nord-Derby. Das gefällt einem Werder-Fan nicht, der den HSV-Fan körperlich attackiert. Die Ordner greifen nicht ein. Der Bassumer beschwert sich bei der Werder-Führung und erhält aus Bremen ein Entschuldigungsschreiben. Dazu ein altes HSV-Trikot mit den Unterschriften der damaligen Spieler. Reiners: „Sehr anständig.“

Noch wichtiger für ihn ist aber ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug „Tomorrow, my friend, tomorrow“ (Morgen, mein Freund, morgen). Es symbolisiert einen historischen Moment in der Vereinsgeschichte, das Relegationsrückspiel gegen Karlsruhe 2015. Nur ein Sieg kann den HSV in der ersten Liga halten. Bis kurz vor Schluss führt Karlsruhe 1:0. Es gibt einen Freistoß für den HSV. Der etatmäßige Schütze ist van der Vaart. Diesmal nimmt ihm aber sein Kollege Marcelo Diaz den Ball weg mit dem obigen Ausspruch. Diaz schießt das 1:1. In der Verlängerung siegt der HSV 2:1 und bleibt erstklassig. Reiners hört dieses gute Ende für seinen HSV immer wieder gern.

Der Club-Status öffnet den „schweren Jungs“ manche Tür. Sie kommen unter anderem leichter an Tickets. Am vergangenen Dienstag sahen sie das 2:1 gegen Schalke (Reiners: „War mal wieder gut“) und durften das Nachwuchsleistungszentrum des HSV besichtigen. Das Museum hatten sie schon gesehen. Höhepunkte sind für Reiners aber die regelmäßigen Besuche von Spielern auf Club-Abenden. Zum Jubiläum kam kürzlich der schweizer Nationalspieler Johan Djourou. 2008 war es Jerome Boateng. Der Nationalspieler spielte damals für den HSV.

Und was wünscht sich ein loyaler HSV-Fan? „Mal wieder europäisch spielen, die Euro-League wäre schon schön“, erklärt der Club-Chef und träumt von 1983. Damals holte der HSV den Europa-Pokal der Landesmeister. Das waren Zeiten.