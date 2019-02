An der Sulinger Straße in Bassum: Ein hölzerner Dauergast geht

Die Holzbude vor der Bäckerei Meyer an der Sulinger Straße steht schon eine ganze Weile dort und hat auch die Aufmerksamkeit von Bassums Stadtzeichner Lothar Liesmann erregt. Soll die Bude ein Dauergast in der Einkaufsstraße werden?

Mitnichten, versichert Marktmeister Hans-Jürgen Donner auf Nachfrage. Am Freitag oder Samstag soll sie abgebaut werden. Der Grund, warum sie so lange dort stand, sei ein ganz pragmatischer. Bei der letzten Nutzung, am verkaufsoffenen Sonntag am 6. Januar, habe sie sich mit Wasser vollgesogen. „Hätten wir sie abgebaut, hätten sich die Wände verzogen und das wäre fatal gewesen.“ Doch nun sei sie vollständig getrocknet und könne eingelagert werden. - juk