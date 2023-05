Historische Brandruine: Alte Molkerei an der B 61 in Nienstedt wird abgerissen

Von: Anke Seidel

Nach 29 Jahren wird die Brandruine der alten Molkerei in Bassum-Nienstedt endlich abgerissen. © Anke Seidel

Nach 29 Jahren steht endlich der Abriss der alten Molkerei an der B 61 in Nienstedt an.

Landkreis Diepholz – Sie sind gefährliche Überreste von Bränden oder anderen Katastrophen und für die Anwohner ein echtes Ärgernis: Ruinen, die brach liegen. Wie viele es davon im Landkreis Diepholz gibt, ist unklar. Denn darüber führt die Bauaufsichtsbehörde keine Statistik. Fakt aber ist: Eine der ältesten Brandruinen ist die ehemalige Molkerei in Nienstedt an der Bundesstraße 61, eine traurige Berühmtheit: Millionen von Verkehrsteilnehmern sind im Laufe von fast drei Jahrzehnten daran schon vorbei gefahren. Vor 29 Jahren durch Brandstiftung zerstört, ist der schwerbeschädigte Gebäudekomplex fast unverändert geblieben. Jetzt endlich läuft der Abriss – zur großen Erleichterung der Einwohner von Nienstedt.

Aber aus finanziellen Gründen auch sehr zum Leidwesen nicht weniger Ratsmitglieder der Stadt Bassum: Denn die Abrisskosten sind mit 250 000 Euro veranschlagt – einer Viertelmillion Euro, um den viel beklagten Schandfleck dem Erdboden gleich zu machen. Nienstedts Ortsvorsteherin Dörte Binder hofft, dass die Maßnahme so viel Geld nicht verschlingen wird – und ist dankbar: „Ich bin sehr froh, dass die Stadt das übernommen hat.“ Basis ist ein knapper Mehrheitsbeschluss des Stadtrats, der das viele Geld gern für konstruktivere Projekte ausgegeben hätte.

1994 zerstört ein Großbrand die Molkerei in Nienstedt

Rückblende: Am 11. Juni 1994 zerstört ein Großbrand das ehemalige, mittlerweile für Wohnungen genutzte Molkereigebäude. Die Brandruine steht seitdem fast unverändert an der Bundesstraße 61, längst wachsen armdicke Bäume aus dem zerstörten Dach. Denn der in Berlin wohnende Eigentümer kann über die Jahre die Abrisskosten nicht tragen, aber er kommt seiner Sicherungspflicht nach – und erfüllt damit eine gesetzliche Vorgabe.

Im Laufe der Jahre wird sogar über einen Abriss mittels einer Übung der Feuerwehr nachgedacht. Doch dazu kommt es nicht, weil das Unterfangen angesichts der maroden Mauern als zu gefährlich eingestuft wird.

Bürgermeister Christian Porsch: „Aber es ist ein sehr aufwendiges Projekt“

Schließlich ergibt sich erst am Ende eine andere Möglichkeit: Die Stadt Bassum kann das Gelände für einen vergleichsweise geringen Betrag von einer neuen Eigentümerin kaufen. Bürgermeister Christian Porsch spricht von einer vierstelligen Summe und ist froh, dass die Ruine nach fast drei Jahrzehnten endlich beseitigt wird. „Aber es ist ein sehr aufwendiges Projekt“, blickt er auf Abriss und fachgerechte Entsorgung.

Die Fläche liegt im Außenbereich, ist rechtlich also als Ackerland nutzbar. Doch dafür ist sie nach Meinung von Ortsvorsteherin Dörte Binder viel zu schade: „Da liegen ja Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom.“ Ihr Traum ist es, „das Grundstück einem sehr vernünftigen Verwendungszweck zuzuführen.“

Was soll mit der Fläche passieren?

Schon vor sechs Jahren habe sie dafür auf eine Wasserstofftankstelle gehofft, denn der Windpark Albringhausen II liegt nur einen sprichwörtlichen Steinwurf entfernt. Diese Idee habe er damals auch schon gehabt, so Bürgermeister Christian Porsch. Aber dafür sei das Gelände zu klein: „Da denkt man heute in anderen Dimensionen.“

Auch ein Gemeinschaftshaus für die Feuerwehren Apelstedt, Nienstedt, Neuenkirchen und Wedehorn wäre es nach Meinung von Dörte Binder denkbar gewesen, aber das habe sich nicht realisieren lassen. „Eine Rettungswache wäre ebenfalls eine Variante gewesen“, so die Ortsvorsteherin.

Weil der gesamte Betonboden der Ruine entfernt wird, könnte sich die Ortsvorsteherin auch sozialen Wohnungsbau an dieser Stelle vorstellen – zumal dort stündlich der Bus fährt und sowohl Bassum als auch das nahe gelegene Neuenkirchen mit seinen Einkaufsmöglichkeiten bequem erreichbar sind. Doch dafür müsste ein Bebauungsplan aufgelegt werden.

Der Bassumer Bürgermeister will erst mal alle möglichen Optionen prüfen. „Jetzt muss man erstmal Ideen entwickeln“, sagt Porsch.

Wann werden Behörden tätig? Der Landkreis Diepholz führt keine Statistiken zu brachliegenden Ruinen. Auch zu der Zahl an Eigentümern, gegen die ein bauordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet wurde, gibt es keine Auskunft, „da eine solche Recherche bei der Vielzahl der Bauakten leider unverhältnismäßig zeitliche und personelle Ressourcen binden würde“, antwortet Landkreis-Sprecherin Mareike Rein auf Anfrage der Kreiszeitung.

Ermächtigungsgrundlage für ein Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde sei grundsätzlich Paragraf 79 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).

Sollte die Bauaufsichtsbehörde Kenntnis von einer sogenannten Bauruine, von der eine Gefahr ausgeht, erhalten, trifft sie die notwendigen Eingriffsmaßnahmen. Dabei werde eine Einzelfallbewertung durchgeführt. Die Folgen können von einer Umzäunung des Geländes, beziehungsweise einer Verschließung, bis zur Beseitigungsanordnung reichen. Zu wählen sei jeweils das mildeste Mittel, das es erlaubt, „den baurechtswidrigen Zustand zu beseitigen“. Dabei seien die Interessen der Allgemeinheit mit denen der betroffenen Personen abzuwägen.

Abseits der Bauaufsichtsbehörde können auch Gemeinden tätig werden, erläutert Mareike Rein, dann wenn sie das Bauplanungsrecht einsetzen und das Instandsetzungsgebot (§ 177 Baugesetzbuch – BauGB) oder das Rückbau- und Entsiegelungsgebot (§ 179 BauGB) anwenden.

„Im Grundsatz schreitet der Landkreis als Bauaufsichtsbehörde dann ein, wenn es gilt, Gefahren abzuwenden. Die Gemeinde nutzt ihr Instrumentarium, wenn sie eine bestimmte städtebauliche Entwicklung herbeiführen möchte“, so Rein.