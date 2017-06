Zircus Salto tritt bis Sonntag in Bassum auf

Bassum Angelina Spindler und Anna treten im Zircus Salto auf – und haben etwas gemein. Die Schlangenfrau verbiegt sich ähnlich artistisch wie ihre tierische Gefährtin.

Die Babypython steht mit dem Salto-Team von Donnerstag bis Samstag auf dem Bassumer Festplatz in der Manege. Pferde, Lamas, Kamele und andere exotische Tiere zeigen ihr Können, ein Fakir speit Feuer, und Clowns sind natürlich auch mit dabei. Die Vorstellungen beginnen um 15.15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Donnerstag und Freitag sind Familientage, an denen Erwachsene Kinderpreise zahlen. Infos unter 0163/6119941.

rtg