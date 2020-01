„Heute passte einfach alles“

47. Bassumer Silvestermarsch bei optimalem Wetter mit neuem Teilnehmerrekord

+ Seit 30 Jahren treffen sich die Bassumer nach dem traditionellen Silvestermarsch in den Stiftsfuhren nahe Klövenhausen. Fotos: Kollschen

Bassum - Von Berthold Kollschen. „Das Wetter konnte nicht besser sein, die Stimmung unter den vielen Menschen war noch nie so gut wie heute – und mit 1150 Teilnehmern am Silvestermarsch auch noch ein neuer Beteiligungsrekord, was auch schon am voll besetzten Parkplatz am Naturfreibad zu erahnen war. Was will man mehr.“ Total begeistert war Friedrich Ludwig, Spartenleiter der Bassumer Schwerathleten, die seit 40 Jahren den Marsch ausrichten.