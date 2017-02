Herzschlag der Reformation

Bassum - Von Berthold Kollschen. „Diese unglaubliche Klangfülle, die sich durch 70 Blechbläserinnen und -bläser hier in der Bassumer Stiftskirche sowohl bei den Proben als auch beim abschließenden Festgottesdienst ergeben hat, war einfach berauschend“, schwärmte Pastorin Susanne Heinemeyer. Die Beauftragte für Posaunenchorarbeit im Kirchenkreis Syke-Hoya war selbst als Musikerin dabei. Die gleiche Begeisterung war von Ralf Wosch, von Réka Zuzsánna Fülöp und Elisabeth Geppert zu hören, die das Kirchenkreis-Chortreffen am Sonnabend musikalisch leiteten.

Eingefunden hatten sich neben den 70 Blechbläsern aus elf Posaunenchören auch über 200 Chorsänger aus insgesamt neun Chören des Kirchenkreises Syke-Hoya.

Der Tag begann bereits um 10.15 Uhr mit den Proben der Posaunenchöre unter der Leitung von Kreiskantor Ralf Wosch. Die Chöre, geleitet von Réka Zuzsánna Fülöp und Elisabeth Geppert, schlossen sich nach der Mittagspause mit dem Einsingen im Altarraum und dem südlichen Querschiff an. Zum Schluss der Proben erfolgte dann das Einüben der gemeinsamen Werke.

„Das Treffen, das gemeinsame Proben, hat sowohl für uns als musikalische Leiter als auch für alle Teilnehmer viel an Erfahrung gebracht“, resümiert Réka Zuzsánna Fülöp. „Alle waren mit großem Spaß bei der Sache, weil alle etwas mitnehmen konnten.“ Elisabeth Geppert, Kantorin in St. Felicianus aus Kirchweyhe, zeigte sich besonders angetan von der hervorragenden Akustik der Stiftskirche. „Hier kommt jeder Ton, egal bb gesungen oder gespielt, voll zu Geltung. Ein wirkliches Erlebnis mit diesen vielen begeisterten Teilnehmern.“

Das Kirchenkreis-Chortreffen fand mit einem Festgottesdienst in voll besetzter Kirche am Abend des Samstags seinen Abschluss. Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder begrüßte alle Protagonisten und Besucher und sprach dabei von dem unbeschreiblichen Gefühl, mit allen Anwesenden einzustimmen. Musik bringe den Körper in Schwung, so Schröder. „Mit jedem Ton kommt ein Stück Leben aus uns heraus und schon der erste Ton zeigt, was in uns steckt.“

+ Über 200 Sänger sowie 70 Blechbläser haben sich am vergangenen Sonnabend in der Bassumer Stiftskirche zum Kirchenkreis-Chortreffen zusammengefunden, um einen Festgottesdienst musikalisch zu umrahmen. © Kollschen

Als Predigt des frühen Abends hatte sich Pastorin Susanne Heinemeyer das Thema „Musik ist der Herzschlag der Reformation“, ausgesucht. „Musik ist in der Lage, uns emotional zu erreichen. Sie geht unter die Haut und spricht unsere Seele an. Der gesungene Glaube prägt sich jedem ein“, so Heinemeyer.

Es war Martin Luther, der mit „Ein feste Burg ist unser Gott“ das wohl bekannteste Kirchenlied vor knapp 500 Jahren schrieb. Er befand sich zu der Zeit in einer schwierigen Lage, wurde von Depressionen gequält, während draußen Pest und Kriege herrschten. Diese Thematik griff Susanne Heinemeyer im Verlaufe ihrer Ansprache auf und entwickelte daraus einige Grundsatzfragen wie beispielsweise „Wer hilft uns in der Not?“ Das Lied gebe dazu die Antworten. „Unser Leben solle von Bewahrungen zehren, wir dürfen nicht aufgeben, müssen was machen, in Gott vertrauen. Wir müssen Bereitschaft entwickeln, uns Ängsten und Bedrohungen stellen gerade in einer Zeit, in der Terrorismus herrscht und ein Trump den gefährlichen Versuch unternimmt, die Welt zu verändern.“

Dem Glauben Raum für Jung und Alt zu schenken, der Kirche die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu erneuern, ohne dabei die eigentliche Botschaft zu verändern, war ihr Crédo, das in der vorgetragenen und vorher geprobten Kirchenmusik ihren von allen Anwesenden erklärten Höhepunkt hatte.