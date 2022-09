Helden in Ausbildung: Bassumer Kinderfeuerwehr nimmt Dienst auf

+ © Fabian Pieper Die Bassumer Flammenhopser, die neue Kinderfeuerwehr der Stadt Bassum, haben ihren Dienst aufgenommen. Leiterin Denise Rank (2.v.r.) ist stolz, denn es steckt viel vorbereitende Arbeit dahinter. © Fabian Pieper

Eine Bassumer Kinderfeuerwehr hat den Dienst mit 20 Jungen und Mädchen aufgenommen. Einige Jahre hat es gedauert, bis Denise Rank ihre Idee umsetzen konnte.

Bassum – Lange hatte Denise Rank darum gekämpft, sich informiert, Vorbereitungen getroffen, Gespräche geführt, Sponsoren eingeworben und Mitgliedsanfragen bearbeitet. Seit vergangenen Dienstag kann die Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Bassum einen Strich unter den langwierigen Gründungsprozess einer Kinderfeuerwehr ziehen: Die „Bassumer Flammenhopser“ haben ihren Dienst aufgenommen.

Denise Rank hospitiert zur Vorbereitung ein Jahr bei der Kinderfeuerwehr Weyhe

„Ich bin ein bisschen aufgeregt“, gab die 25-Jährige im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Anschluss an den ersten Dienstabend der Kinder vor den anwesenden Gästen unumwunden zu, „aber ich freue mich, dass ich hier stehen kann!“ Denn es habe einige Jahre von der ersten Idee bis zu diesem Moment gedauert, was auch der stellvertretende Ortsbrandmeister bestätigte: „Denise war wie ein Terrier, sie hat gar nicht mehr losgelassen.“

Das sollte sich auszahlen: Denise Rank, von Beruf Erzieherin, erhielt vom Ortskommando grünes Licht. Doch damit ging die Arbeit erst richtig los, denn die Feuerwehrfrau brauchte ein Team. Irgendwann hatte sie ein knappes Dutzend Freiwillige gefunden – eine Hürde weniger. Informationen zum Gründungsprozess holte sie sich bei den Kinderfeuerwehren Bramstedt und Dimhausen, zudem hospitierte Rank ein Jahr lang bei der Kinderfeuerwehr Weyhe.

Dann wurde es im laufenden Jahr konkret: Die Feuerwehr informierte die Öffentlichkeit, schnell hatten sich 20 Kinder angemeldet, die in Zukunft die Feuerwehr aus nächster Nähe kennenlernen wollen. „Jetzt sind es sogar schon ein paar mehr Anmeldungen“, verrät Rank, dass eine Warteliste existiert, denn 20 sei die zuvor selber gesteckte Höchstgrenze an Gründungsmitgliedern, „aber ich wünsche, dass wir wachsen“.

Doch zunächst heißt das Stichwort: Zusammenwachsen. Denn die ersten der alle zwei Wochen stattfindenden Dienste seien noch vom gegenseitigen Kennenlernen geprägt. Die Begeisterung für die Feuerwehr, die habe allerdings bereits beim ersten gemeinsamen Dienst über allem gestanden, sogar über der anfänglichen Schüchternheit: „Einige waren super wissbegierig und super offen“, sagt Denise Rank lachend. „Die Kinder hatten so viele Fragen, die kann man alle gar nicht beantworten.“

Bassum setzt große Hoffnung in die Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr

Zum Glück hat die Oberfeuerwehrfrau ihr Betreuerteam hinter sich, erkennbar an den von Unternehmer und Feuerwehrmitglied Jens Michael Kriegel gesponserten hellgrünen T-Shirts. Spielerisch wollen die Betreuer die Kinder an die Feuerwehr heranführen. „Technisch dürfen wir gar nicht so viel machen“, verrät Rank, „aber wir können ihnen die Feuerwehr näherbringen.“

Beim ersten Dienst haben die Kinder das Feuerwehrgerätehaus erkundet und auch schon die erste Runde im Feuerwehrauto gedreht. Rank hofft, dass die Kinder später in die Jugend- und anschließend in die aktive Feuerwehr übertreten.

Das hofft auch Christian Porsch. Der Bassumer Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, am Dienstagabend persönlich ein paar Grußworte auszurichten: „Es bedarf es eines Ideengebers, der am Ball bleibt, und Freiwillige, die sich einbringen und einen unterstützen“, sagte er und nickte Denise Rank und ihrem Team zu. Es sei „wichtig, bei der Feuerwehr früh zu beginnen, um Kinder heranzuführen. Die Feuerwehr kann Kindern viel bieten. Ich bin guter Hoffnung, dass sich die Bassumer Kinderfeuerwehr gut entwickelt – und vielleicht“, sagte er schmunzelnd, „kommt von dort ja die nächste Stadtbrandmeisterin, wenn Claas irgendwann nicht mehr will.“

Gemeint war Stadtbrandmeister Claas Meyer. Der freute sich ebenfalls über das „ganz, ganz tolle“ Engagement von Denise Rank und ihrem Team, und betonte die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit: „Viele im Stadt- und Ortskommando sind aus der Jugendfeuerwehr.“ Und in ein paar Jahren dann ja vielleicht auch aus Bassums Kinderfeuerwehr.