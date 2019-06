Bei Hautkontakt droht Verbrennung

Die Herkulesstaude breitet sich auf Feld in Röllinghausen aus

+ Eine Staude ist schon fast erblüht.

Röllinghausen - Von Julia Kreykenbohm. Ihre Blätter wirken unscheinbar, ihre Blüte sogar ganz hübsch – doch allein eine Berührung in Verbindung mit Sonnenlicht reicht, um Rötungen und Reizungen hervorzurufen. Schmerzhafte Blasen können sich bilden. Diese können großflächig sein und Verbrennungen ersten bis zweiten Grades hervorrufen. Der Riesenbärenklau – auch Herkulesstaude genannt – ist alles andere als ein harmloses Gewächs. Und besonders wohlfühlt sie sich gerade auf einem Feld an einer Straße in Röllinghausen.