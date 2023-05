Bewohnerin entdeckt Flammen: Haus bei Großbrand in Bassum zerstört

Von: Marvin Köhnken

Ein Großbrand hat am frühen Sonntagmorgen ein Haus in Bassum nahezu komplett zerstört. Die Bewohnerin hatte das Feuer selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Bassum – Ein Hausbrand hat am Sonntag ab 5.10 Uhr die Feuerwehren in Bassum und Umgebung beschäftigt. In der Stadt im Landkreis Diepholz hatte die Bewohnerin des betroffenen Gebäudes die Flammen bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.

Rund 100 Feuerwehrleute waren anschließend im Einsatz, konnten große Teile des Hauses aber nicht vor dem Feuer schützen. Schnell sei der Dachstuhl in Vollbrand geraten, berichtete Bassums Feuerwehr-Sprecher Dennis Heuermann. Die Bewohnerin hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Haus verlassen. Sie sei offenbar nicht verletzt worden.

Wohnhaus nach Brand am Sonntag in Bassum wohl zerstört

Der Feuerwehr-Sprecher ging weniger als zwei Stunden nach der Alarmierung davon aus, dass das Wohnhaus größtenteils zerstört und unbewohnbar sei. Das Feuer habe sich wahrscheinlich vom Dach auf den Wohnbereich des Hauses ausgebreitet, sagte Dennis Heuermann.

Ein Dachstuhlbrand in Bassum hat am frühen Sonntagmorgen rund 100 Feuerwehrleute beschäftigt. © Thomas Lindemann

Rund 100 Feuerwehrleute aus sieben Standorten waren laut des Sprechers zum Einsatzort in Bassum gerufen worden. Die Anwohner der umliegenden Gegend wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolke war weithin am Himmel zu sehen. Die Polizei hat das Haus beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.