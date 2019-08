Hauch von mediterranem Flair

Die Rahmenbedingungen waren perfekt: Die Stimmung, das Wetter, die Getränke und das Ambiente – alles stimmte. Das Weinfest der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum, kurz WIR, auf dem Gelände des Modehauses Maas war auch in seiner dritten Auflage am vergangenen Samstag ein Erfolg auf ganzer Linie.

Bassum - Von Ulf Kaack. Auf einen ruhigen und gemächlichen Beginn brauchten die Gastronomen gar nicht erst zu spekulieren. Schon beim Startschuss um 17 Uhr durch den WIR-Vorsitzenden Maik Bandorski war das Areal von den Gästen bestens frequentiert, das Weinfest startete praktisch von null auf hundert.

Zugegeben, mit der Piazza San Marco in Venedig kann man in Bassum noch nicht ganz mithalten. Aber spätestens mit dem Einsetzen der Dunkelheit kam spürbar ein mediterranes Flair unter dem königsblauen Nachthimmel auf. Zu der besonderen Stimmung trugen auch die spitzgiebligen und bunt illuminierten Pavillonzelte der Gastronomen bei, die das Event einrahmten. Und natürlich die Musik, für die der sizilianische Entertainer und Multiinstrumentalist Pino Cremone sorgte.

Waren es zunächst Songs aus den Genres Smooth Jazz und Italo-Pop, die er verhalten im Hintergrund spielte, so brachte er zu fortgeschrittener Stunde Klassiker und Dancefloorhits in durchaus kraftvoller Lautstärke zu Gehör. Klar, dass dabei so manches Tanzbein ins Zucken kam. Dem Geist des Weines wurde dabei – durchaus stimmungsfördernd – reichlich zugesprochen.

+ Strahlende Gesichter trotz Wolken am Himmel. © Ulf Kaack

Unisono waren die Gastronomen mit dem Umsatz mehr als zufrieden. Voll im Trend lagen dabei prickelnd-leichte deutsche Weine, gefolgt von spritzigen Rebensäften aus italienischen und französischen Anbaugebieten. Weißwein, Rosé und Prosecco standen ganz oben in der Publikumsgunst, während schwere Rotweine kaum nachgefragt waren. Wen wundert‘s?

Flammkuchen, Antipasti- und Käseteller sowie Pizza und Teigwaren bildeten ein sinnbringendes Gleichgewicht zur Flüssignahrung. In einem sieben Meter langen, aus den USA stammenden Smoker, wurde leckerer Burgunderschinken zubereitet, während der Lions-Club mit der eigens für dieses Event kreierten Bassumer Weinschnecke eine ganz besondere Spezialität servierte.

Rundum zufrieden mit dem Bassumer Sommernachtstraum zeigte sich auch WIR-Marktmeister Jürgen Donner kurz vor Mitternacht: „Ich bin mir sicher, heute waren alle zufrieden: Das Publikum, die Gastronomen und wir als Veranstalter sowieso“, bilanzierte er. „Das Weinfest hat sich spätestens nach dem heutigen Erfolg zur fixen Größe im Veranstaltungskalender der WIR gemausert. Mal schauen, wie wir die Party im nächsten Jahr noch toppen können.“