„Hatte das Gefühl, gar kein Danke zu brauchen“

Uschi Schultz fühlt sich in ihrem Ehrenamt am richtigen Platz. Foto: juk

Bramstedt - Von Julia Kreykenbohm. Wenn Uschi Schultz zu einer Spendenübergabe fährt, nimmt sie auf der Rückfahrt mehr mit, als nur eine Geldsumme. Viele Menschen öffnen neben ihrer Brieftasche nämlich auch noch ihr Herz. „Sie erzählen, warum sie sich dafür entschieden haben, dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz etwas zu geben“, berichtet die Bramstedterin. „Meist stecken sehr persönliche Geschichten dahinter, von erkrankten oder verstorbenen Angehörigen.“ Schultz hört zu – und tut das gerne. Der Kontakt mit Menschen und dass sie immer noch etwas dazulernt, sind für die 71-Jährige wichtige Gründe, warum sie seit elf Jahren ehrenamtlich für Löwenherz arbeitet.

Eine Spendenübergabe, die ihr besonders in Erinnerung geblieben ist, sei in Lohne gewesen. „Die Familie dort war so überaus herzlich“, erzählt Schultz und strahlt. „Als ich ihnen sagte, dass ich noch nie hier war, bekam ich gleich ein Buch über Lohne in die Hand gedrückt.“

Weihnachtszeit ist Spendenzeit, das kann Schultz bestätigen. Entsprechend hat sie im Moment viel zu tun. Auch wenn die meisten Menschen inzwischen online überweisen würden. Doch sie und ihre Mitstreiter werden auch häufig zu Feiern eingeladen, auf denen sie die Arbeit von Löwenherz mit Info-Materialien vorstellen. „Wir sind auch oft in Schulen. Das ist immer schön, weil die Kinder sehr neugierig sind und viele Fragen stellen.“ Aber Vorträge hält sie nicht. „Das kann ich nicht“, sagt die ehemalige Buchhalterin und lacht.

Das hat sie auch gleich am Anfang gesagt, als sie bei Löwenherz anfing. „Für mich war klar: ,Wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann mache ich was.’“ Nur wo sie sich ehrenamtlich einbringt, war nicht klar. Dann las sie in der Zeitung einen Artikel über Löwenherz und besuchte einen Info-Abend, um sich über die Arbeit dort zu informieren. „Das war sehr interessant, vieles davon wusste ich noch gar nicht.“ Schultz bekam Zettel mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern vorgelegt, wo sie ankreuzte, was sie sich vorstellen könnte und was nicht. Am Ende wurden es Büro, Info-Stände und Spendenübergaben.

Den direkten Umgang mit den erkrankten Kindern und Jugendlichen traute sie sich zum diesem Zeitpunkt noch nicht zu. „Ich habe keine betroffenen Kinder in meinem Umfeld und hatte Angst, mich falsch zu verhalten“, sagt Schultz.

Doch durch die regelmäßigen Dienstbesprechungen bekam sie trotzdem viel von den Geschichten und Schicksalen der Familien mit. „Das berührt einen sehr“, sagt die 71-Jährige und schaut gedankenversunken ins Leere. „Ich habe vor allem große Hochachtung vor den Eltern, wie sie Tag für Tag mit ihren Kindern das Leben meistern.“

Als Schultz mal zu einem Tag der offenen Tür ging, war sie überrascht. „Ich erwartete eine bedrückende Atmosphäre – und war dann erstaunt, wie angenehm es war. Alles wirkte bunt, jeder hatte ein Lächeln im Gesicht, und man fühlte sich willkommen.“ Sie nahm dann auch mal an einem gemeinsamen Mittagessen teil und lernte einige der Bewohner kennen.

Die Hemmschwelle, die sie anfangs noch in sich gefühlt hatte, war weg. „Ich entschloss mich, nun doch zu hospitieren, also zwei Wochen eine Pflegekraft zu begleiten. Leider hat es bisher nicht geklappt. Aber ich bin fest entschlossen, das 2020 nachzuholen und mit anzupacken. Jetzt traue ich mir das zu!“

Bereut hat Schultz keinen Tag, den sie für Löwenherz gearbeitet hat. „Als ich zu meinem zehnjährigen Jubiläum ein Danke bekam, hatte ich nicht das Gefühl, es zu brauchen – denn dafür komme ich viel zu gern. Ich kriege soviel zurück. Ich komme raus, lerne Menschen kennen – es tut mir einfach gut.“

So lange sie gesund ist, will die Bramstedterin weitermachen. „Oder so lange, bis sie mich da nicht mehr wollen“, sagt die 71-Jährige und lacht. „Ich habe ihnen schon gesagt, ihr müsst mir sagen, wenn es mit mir nicht mehr klappt.“

Was nimmt Schultz aus ihrer Arbeit für sich mit? Die Bramstedterin überlegt. „Dass man glücklich sein soll, wenn es einem gut geht und jeden Tag nutzen soll.“