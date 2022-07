Harry’s Quelle am Campingplatz Hallstedter Quellental feiert Neueröffnung

Von: Anika Seebacher

Harry Wolf hat die Gastronomie am Campingplatz Hallstedter Quellental wiederbelebt. © Seebacher

13 Wochen haben Harry Wolf und seine Helfer jede freie Minute in ihr Projekt investiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die ehemalige Gaststätte Zur Quelle am Campingplatz Hallstedter Quellental erstrahlt im neuen Glanz.

Hallstedt – Am Samstag feiert die Gastronomie als Harry‘s Quelle ihre Neueröffnung mit einem Essensangebot sowie einer Hüpfburg für Kinder. Den regulären Betrieb nimmt der Besitzer ab Mittwoch, 3. August, auf.

Fast sieben Jahre lang habe es keine Gastronomie am Campingplatz gegeben, erinnert sich Harry Wolf. Doch diese habe Tradition, seitdem sie 1967 mit einem Zelt gestartet sei. Er selbst kennt den idyllisch gelegenen Platz von Sven Meier bereits aus Kindheitstagen. „Seit zwölf Jahren sind meine Eltern hier wieder auf dem Campingplatz und ich komme sie regelmäßig besuchen“, erzählt der 61-Jährige. Mit dem Platzbetreiber sei er gut befreundet, so Wolf. Aus dieser Verbindung sei die Idee entstanden, die kleine Gaststätte am Badesee wiederzubeleben.

Harry Wolf fand eine renovierungsbedürftige Gaststätte vor

Aufgrund des langen Leerstands fand Harry Wolf eine renovierungsbedürftige Gaststätte vor. „Wir haben alles neu gemacht, vom Dach über die Inneneinrichtung bis zur Elektrik“, fasst Harry Wolf die vergangenen Monate zusammen. „Ich habe viel Unterstützung von meiner Familie, Bekannten und der Familie des Platzbetreibers erhalten“, bedankt sich Wolf bei den tatkräftigen Helfern.

Bei allen nötigen Renovierungen sei es ihm wichtig gewesen, „die Nostalgie beizubehalten“. Denn als er beim Hallstedter Schützenfest mit den Dorfbewohnern ins Gespräch gekommen sei, wurde deutlich, dass viele Erinnerungen mit der Gastronomie verbunden sind. Die Inneneinrichtung ist also geblieben und ansprechend hergerichtet worden. Stolz präsentiert der Betreiber etwa die dunklen Holzschränke hinter der Theke. „Selbst bearbeitet“, sagt Wolf und streicht über die Verzierungen in dem massiven Holz. Auch Tische und Stühle sind noch von damals übernommen worden.

Auf Bestellung auch für Feiern mit bis zu 60 Personen

Neben dem alltäglichen Geschäft als Imbiss für die Campingplatzbesucher und Ausflügler von Nah und Fern bietet sich Harry‘s Quelle auf Bestellung auch für Feiern mit bis zu 60 Personen an, wirbt der Betreiber, der eigenen Angaben zufolge bereits Anfragen von Taufgesellschaften und Junggesellenabschieden hat.

Parkmöglichkeiten seien ebenfalls vorhanden, ergänzt Wolf, dass nicht nur Radfahrgruppen und Wanderer gern gesehen sind.

An Ideen für die Zukunft mangelt es Wolf nicht. Dabei komme ihm das Engagement des Campingplatzbetreibers entgegen, der im Frühjahr nächsten Jahres den Badesee wiederbeleben möchte. „Dann können wir hier Strandpartys feiern“, plant Wolf, der wiederum die Kioskhütte am Spielplatz auf Vordermann bringen möchte. „Nächstes Jahr können die Kinder dort Bonbons und Eis bekommen.“

Bekannter Name: Harry‘s Imbiss an der B6 in Barrien

Wem der Name des Betreibers oder der Schriftzug auf dem Logo von Harry‘s Quelle bekannt vorkommt, kennt möglicherweise Harry‘s Imbiss an der B6 in Barrien. Den eröffnete der Gesseler vor gut einem Jahr und freut sich über den Erfolg. „Wir wollen jetzt das Programm nach Hallstedt übertragen“, erläutert Wolf seine Idee für das Angebot am Campingplatz. So dürfen sich die Gäste auf Burger, Currywurst und Pommes, Steaks und Co. freuen. „Es gibt außerdem selbst gebackene Torten und Eis“, sagt der 61-Jährige, der nicht nur bei den Renovierungsarbeiten, sondern auch beim weiteren Betrieb von seiner Familie unterstützt wird.