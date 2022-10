Harpstedter Straße (L 776) bleibt vorerst eine Baustelle

Von: Fabian Pieper

Die Harpstedter Straße (L 776) in Bassum ist nach wie vor eine Baustelle – und wird es auch noch bis ins kommende Jahr hinein bleiben. © Pieper, Fabian

Die Corona-Pandemie und Lieferengpässe sorgen für Verzögerungen beim Bauabschnitt der Harpstedter Straße. Die Freigabe der Strecke erfolgt erst im nächsten Jahr.

Bassum – Seit einem Jahr wird ein mehrere Hundert Meter langer Abschnitt der Harpstedter Straße (L 776) in Bassum erneuert und ist seitdem für den Verkehr gesperrt. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben: Die ursprünglich für Ende des Jahres geplante Freigabe der Strecke muss weiter nach hinten geschoben werden und kann daher erst im kommenden Jahr erfolgen.

Das berichtet Lisa Hustedt, Pressesprecherin für den Geschäftsbereich Nienburg der Landesstraßenbaubehörde Niedersachsen, auf Nachfrage der Kreiszeitung. Grund für die erneute Verzögerung seien sowohl coronabedingte Personalengpässe bei den ausführenden Baufirmen als auch Lieferschwierigkeiten bei zwingend notwendigen Baumaterialien. Bereits im vergangenen Frühjahr musste der ursprünglich für November angepeilte Freigabe-Termin aus denselben Gründen ans Ende des Jahres verschoben werden.

Der Fußgängerweg im zweiten Bauabschnitt ist bereits fertig, die Straße wird noch gebaut. © Fabian Pieper

Das Bauvorhaben ist in vier Abschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt. Er beginnt von der Straße Am Damm kommend auf Höhe der Straße Amtsfreiheit und endet kurz vor der Abzweigung Hafter Weg. Dort beginnt der zweite Bauabschnitt, der auf Höhe vom Küchenmöbelgeschäft Schaidl in den dritten Abschnitt übergeht. Dieser endet auf Höhe der letzten Wohnhäuser. Das Ende des vierten und damit letzten Bauabschnitts liegt kurz hinter der Abzweigung Helldiek. Die Grundstücke der Anwohner bleiben während der Arbeiten erreichbar.

Rahmen von 2,6 Millionen Euro wird eingehalten

Bei dem Bauvorhaben wird nicht nur der Straßenbelag erneuert. Auch am Kanal stehen Arbeiten an. Bevor die Straße für den motorisierten Verkehr wiederhergestellt ist, werden zunächst die Nebenanlagen, also Geh- und Radwege erneuert. Im zweiten Bauabschnitt ist dieser Arbeitsschritt an der aus Richtung Innenstadt kommend rechten Fahrbahnseite bereits weitestgehend abgeschlossen. Im dritten Bauabschnitt laufen derweil die Kanalarbeiten, schreibt Hustedt, die auch eine gute Nachricht hat: Das Vorhaben bewegt sich, trotz aller Verzögerungen, weiterhin im vorgesehenen Rahmen von rund 2,6 Millionen Euro. Wann die Arbeiten im zweiten und dritten Abschnitt abgeschlossen sein könnten und wann die Bauarbeiten im vierten Abschnitt beginnen, dazu könne die Behörde derzeit noch keine Angaben machen.