Hans-Jürgen Busacker ist mit 75 Jahren DJ in Bassum geworden

Einmal die Woche legt Hans-Jürgen Busacker aus Harpstedt in der akb-Tagespflege in Bassum Platten auf. Sehr zur Freude der Tagesgäste, die den Nachmittag mit Schlagermusik genießen und bisweilen auch ein Tänzchen wagen.

Bassum – Der Harpstedter selbst hat große Freude an der Musik und möchte mit seinem ehrenamtlichen Engagement etwas zurückgeben. Im vergangenen Jahr habe er Betreuung für seine Ehefrau Lore gesucht, da er selbst ins Krankenhaus musste, berichtet Hans-Jürgen Busacker.

Da sei ihm durch den betreuenden Pflegedienst aus Bassum die akb-Tagespflege vorgeschlagen worden. Der Senior gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von der Betreuung dort spricht. Auch nach seiner Genesung behielt das Ehepaar die Betreuung bei. Dreimal in der Woche besucht Lore Busacker die Tagespflege an der Sulinger Straße. „Meine Frau wird gegen halb acht, acht abgeholt, bekommt hier ein Frühstück und ein wunderbares Mittagessen“, berichtet Busacker. Die Angebote seien sehr abwechslungsreich und seine Frau würde sich sehr wohlfühlen.

Spielenachmittag, Sitzgymnastik, Modenschau… die Pflegekräfte und auch die Tagesgäste lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Da er selbst unheimlich gern Musik hört und eine große Plattensammlung besitzt, kam Hans-Jürgen Busacker die Idee, die Gäste der Tagespflege mit seinem Hobby zu beglücken. „Ich habe Herrn Oltmanns gefragt, ob das wohl angenommen würde“, erinnert sich Busacker. Der Geschäftsführer der akb-Pflege Johannes Oltmanns fand die Idee super. Dieser betont, wie sehr er das ehrenamtliche Engagement Busackers schätzt.

Mit einer Single begann die Leidenschaft für Musik und Schallplatten

Die Leidenschaft für Musik und Schallplatten begann bei Hans-Jürgen Busacker übrigens mit einer Single von Peter Kraus und Cornelia Froboess. Seitdem er diese als Teenager erstand, ist er nicht nur großer Peter Kraus-Fan, sondern auch Sammler von Schallplatten geworden. Zunächst sammelte er Singles. Diese konnte er anfangs gebraucht von einem Gastwirt, der in Twistringen die erste Musikbox besaß, kaufen. „Es gab immer vier Singles für eine Mark“, erinnert sich der heute 75-Jährige.

„Selbstverständlich bin ich im Rock ‘n Roll groß geworden“, erzählt Busacker. Aber seine Sammlung, die aus etwa 150 Singles und 100 LPs, besteht, umfasst viele Schlagergrößen aus allen Jahrzehnten. Etliche CDs kamen in jüngeren Jahren noch hinzu. Wenn Hans-Jürgen Busacker in die Tagespflege kommt, hat er neben vorher ausgewählten Scheiben einen mobilen Plattenspieler und einen CD-Spieler dabei. Helene Fischer, Roland Kaiser und Ben Zucker gehören zu den beliebtesten Interpreten der Tagesgäste. „Aber auch die alten Sachen, zum Beispiel von Rex Guildo und Jürgen Markus, kommen gut an“, so der Hobby-Diskjockey.