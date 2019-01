Hand in Hand ein gelungenes Werk

Neue Kinderkrippe in Nordwohlde eingeweiht / Dank an Kirchenkreis, Stadt und Investor

+ Gut gefallen hat es diesen drei kleinen Gästen bei der Krippeneinweihung in Nordwohlde. Foto: Schiermeyer

Nordwohlde – Mit einer Andacht in der Kirche und einer Segnung durch Pastorin Sandra Kopmann in der Kita Arche Noah wurde die neue Krippe in Nordwohlde am Samstag offiziell eingeweiht. Hierzu waren neben geladenen Gästen aus dem Kirchenkreis und der Politik und Verwaltung der Stadt Bassum zahlreiche Eltern mit Kindern und interessierte Bürger aus Nordwohlde gekommen. Diese konnten bei einem Tag der offenen Tür einen Blick in die Räume des Erweiterungsbaus werfen.