„Für die Kinder ist es einfach zu kalt“: DLRG-Trainerin fordert höhere Wassertemperatur im Bassumer Hallenbad

Von: Marcel Prigge

Schwimmen lernen, obwohl das Wasser kälter ist: Mit dieser Herausforderung sehen sich laut Barbara Babic, Trainerin der DLRG Ortsgruppe Bassum, viele Kinder konfrontiert. Symbolfoto: Panthermedia / Imago © Panthermedia/Imago

Probleme im Bassumer Hallenbad: „Viele Kinder weigern sich, ins Wasser zu gehen“, beklagt Barbara Babic, Trainerin der DLRG Bassum. Der Grund dafür seien die niedrigeren Wassertemperaturen. In einem offenen Brief appelliert die Trainerin an die Bassumer Politik.

Bassum – Weniger Besucherzahlen und Kinder, die sich weigern, ins Wasser zu gehen: Dass die Wassertemperatur im Bassumer Hallenbad zu kalt ist, beklagte Barbara Babic, Trainerin der DLRG Ortsgruppe Bassum bereits vor Kurzem in der Ratssitzung und versuchte, ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen. Ob es wohl möglich sei, die Temperatur zu erhöhen? Die Antwort von Bürgermeister Christian Porsch dazu: Möglich sei vieles, jedoch müsste es zuerst in einer der Sitzungen besprochen und dann dem Rat vorgelegt werden. Aus diesem Grund richtet sich Babic in einem offenen Brief direkt an die Bassumer Politiker und an alle Ratsfraktionen.

Niedrige Wassertemperaturen im Hallenbad Bassum: „Für die Kinder ist es einfach zu kalt“

„Ich mache jetzt schon Anfängerkurse etliche Jahre, aber so eine Situation habe ich noch nie erlebt“, erzählt die Trainerin. Seit elf Jahren sei sie in Bassum aktiv, habe zahlreichen Kindern das Schwimmen beigebracht. Das ginge nun nicht mehr: „Für die Kinder ist es einfach zu kalt. Man kann mit den Fünfjährigen kaum eine Bahn durchschwimmen.“

Zuerst habe sie zwar der Verringerung der Wassertemperatur um zwei Grad aufgrund der Energiekrise im Nichtschwimmer- und Schwimmer-Bereich offen gegenübergestanden. Aus gutem Grund, denn im Raum stand unter anderem als Alternative eine Schließung des Bades. „Nach den ersten Schwimmkursen stelle ich jedoch fest, dass die Wassertemperatur dem Training und der Gesundheit der Schwimmer entgegensteht“, so Babic.

Reha-Kurse und Babyschwimmen ersatzlos gestrichen: DLRG-Trainerin fordert Politik zum Handeln auf

Angebote wie das Babyschwimmen und Reha-Kurse seien bereits ersatzlos gestrichen worden. „Für die ganz Kleinen gibt es zurzeit keine Warmwassertage. Und älteren Menschen fällt es auch schwer, bei den Temperaturen Reha-Kurse zu meistern“, gibt Babic Einblicke in die Praxis. Auch die Anfängerkurse würden sich schwierig gestalten, da bei einer Wassertemperatur von 26 Grad die Körper wesentlich schneller auskühlen. Und sich einfach „dicker anziehen“ sei im Wasser auch schwierig möglich, kritisiert die Trainerin. So müssten teilweise die Zeiten im Wasser bereits jetzt kurz gehalten werden, um Erkrankungen und Infekte zu vermeiden.

Die Problematik zeige sich auch im konkreten Umgang mit den Heranwachsenden. „Viele Kinder weigern sich, beim Training für weitere Abzeichen in das Schwimmerbecken zu gehen, da das Wasser dort schlichtweg zu kalt ist“, schreibt Babic in ihrem Brief. Die Wassertemperatur von 26 Grad sei vom Olympischen Sportbund für Wettkämpfe von erwachsenen Leistungsschwimmern empfohlen. „Diese Temperatur kann für Freizeitschwimmer und Kinder nicht als angemessen empfunden werden. Für das Anfängerschwimmen ist diese Temperatur definitiv zu kalt.“

Das würde auch die ohnehin hohen Nichtschwimmerzahlen begünstigen. Durch Corona seien viele Schwimmkurse ausgefallen, die irgendwann nachgeholt werden müssten. Außerdem würden Studien zeigen, dass nur 40 Prozent der zehnjährigen Kinder sichere Schwimmer mit dem Schwimmabzeichen Bronze sind, gibt Babic zu verstehen.

Brief an die Fraktionen soll zu einer Diskussion im Stadtrat führen

Mit ihrem Brief an die Bassumer Politik möchte die Trainerin nun das Thema im Stadtrat zur Diskussion bringen. Die nächste planmäßige Sitzung ist für den 16. März terminiert. Dass der Winter zum Zeitpunkt der nächsten Ratssitzung schon vergangen sein wird, stört die leidenschaftliche Schwimmerin nicht. „Klar ist das spät“, räumt sie ein. Es gehe ihr aber auch darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Zudem könnten die Besucher auch noch nach einer etwaigen Zustimmung von höheren Temperaturen profitieren.

Ein weiterer Vorteil: Den Fraktionen bleibt mehr Zeit, sich dem Thema zu widmen und in den jeweiligen Ausschüssen zu besprechen. „Ich möchte Sie daher bitten, im Rat den Antrag zu stellen, dass die vorherigen Wassertemperaturen im Hallenbad Bassum wieder eingestellt werden“, appelliert Babic in dem Schreiben. „Bitte stimmen Sie bei einem Antrag durch eine andere Fraktion ebenfalls der Temperaturerhöhung zu.“