Halbzeit auf der Baustelle: Bassumer Fußballfeld erhält Winterrasen

Von: Gregor Hühne

Karsten Bödeker informiert über die Sanierung des Fußballfeldes. Der Erste Stadtrat weiß, worauf es bei einem guten Fußballfeld ankommt: den Rasen! Der soll in den kommenden Wochen angesät werden. © Gregor Hühne

Halbzeit bei der Sanierung des Fußballfeldes am Sportzentrum Bassum. Die Kreiszeitung erhielt einen Überblick über den Zwischenstand der Bauarbeiten.

Bassum – Die Stadt nimmt 350.000 Euro in die Hand, um den Fußballplatz am Sportzentrum Bassum zu sanieren. Der Erste Stadtrat Karsten Bödeker hat vor Ort am Mittwoch über den Stand der Arbeiten informiert.

Der sogenannte C-Platz an der Bürgermeister-Lienhop-Straße befindet sich im Zeitplan, so Bödeker. Der ehemalige Bolzplatz an der Straße ist heute mit Sandbergen belegt. Nebenan ist vor Jahren der Neubau des Kindergartens Kinderreich entstanden. Daneben entsteht nun der moderne Winterrasenplatz auf rund 88 mal 57 Metern.

Doch noch wird auf dem Fußballfeld gebuddelt. Mehrere Schichten Spezialsand werden aufgetragen, ein wasserdurchlässiger Untergrund entsteht und eine integrierte Bewässerungsanlage. Das Feld werde so über das Jahr hinweg länger bespielbar sein. Eine „deutliche Verbesserung“ nennt Bödeker die Sanierung. Mitte Juni begannen die Arbeiten, Mitte August soll die Ansaat beginnen.

Der Platz wird einen höheren Pflege-, Bewässerungs- und Düngeaufwand haben, dafür ist er länger bespielbar.

Bis dahin soll auf dem Platz eine zwölf Zentimeter dicke Sandschicht aufgetragen sein. Gelbe Drainagerohre sind bereits gelegt. Darüber kommt eine 50 Zentimeter hohe Mischschicht und schließlich eine Rasentragschicht aus der Eifel. Insgesamt werden laut Bödeker rund 2.500 Tonnen Erde bewegt. „Der Platz wird einen höheren Pflege-, Bewässerungs- und Düngeaufwand haben, dafür ist er länger bespielbar.“ Beeindruckt zeigt sich der Erste Stadtrat von der Bauausführung: So werden die Schichten per Spezialgerät auf maximal zwei Zentimeter Höhenunterschied nivelliert, also aneinander angeglichen. Für die Planungen ist ein Büro aus Osnabrück zuständig, das Erfahrungen bei der Erstellung hochwertiger Rasenflächen von Fußballfeldern hat, so Bödeker. Einst wurde in der Bassumer Politik die Diskussion geführt, ob der Platz nicht eher mit Kunstrasen saniert werden solle. Doch davon rückte der Rat dank des Vorschlags von Bödekers Vorgänger Norbert Lyko ab (wir berichteten) und entschied sich dann für den Winterrasen.

Außerdem fehlt noch ein Flutlichtmast an der östlichen Ecke des Spielfelds, berichtet Karsten Bödeker. Im selben Arbeitsdgang sollen sämtliche Scheinwerfer der übrigen Masten einheitlich auf moderne und stromsparende LED-Technik umgestellt werden. Momentan warte die Stadt auf die Baugenehmigung des neuen Mastes. Dafür musste ein Lichtgutachten in Auftrag gegeben werden. Der Erste Stadtrat gab grundsätzlich die zahlreichen Detailfragen bei Bauvorhaben zu bedenken. So hätte die Frage nach der Zuwegung zum fehlenden Lichtmast beispielsweise dafür sorgen können, dass andere Gewerke warten müssen. Die Stadt entschied sich aber dafür, den Rasenplatz vorab zu bauen, weil noch eine zweite Zuwegung zum Mast möglich ist. Auch die Frage der Verkabelungen der übrigen Lichtmasten, die aus unterschiedlichen Epochen stammen, sei eine Herausforderung gewesen.

Die Pläne seien teilweise nur noch in den Köpfen von Ehrenamtlern vorhanden gewesen. So bauten die Planungselemente aufeinander auf. Komme es an einer Stelle zu Verzögerungen, könne das stets Folgen für andere Abschnitte haben, so Bödeker.