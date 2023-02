Netzausbau: In Albringhausen stehen die Windkraftanlagen häufig still

Windpark Albringhausen: Die sogenannte Lastflussreduzierung kann ein Grund für die zeitweise Ausschaltung von Windkraftanlagen sein oder Wartungsarbeiten und aufziehende schwere Stürme. © Andy Zumaya

Nicht immer drehen sich die Windkraftanlagen in Albringhausen, obwohl ausreichend Wind weht. Schuld daran ist der Netzausbau, sagen Netz- und Windparkbetreiber.

Albringhausen – „Jeden Tag ein neues Windrad“ hat Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) vor ein paar Tagen gefordert. Das Land müsse beim Ausbau der Windkraft schneller werden. Was nützen allerdings die Windräder, wenn der produzierte Strom nicht abtransportiert werden kann? Kürzlich rief ein Anwohner aus Albringhausen (Bassum) in der Redaktion an. „Schreiben Sie doch mal darüber, dass die Anlagen in Albringhausen diese Tage still stehen – und zwar alle, obwohl ordentlich Wind weht“, lautete seine Bitte. Gesagt, getan!

Schleppender Netzausbau als Grund für Abschaltung von Windparks

Tatsächlich komme es im Windpark Albringhausen häufiger vor, dass die Anlagen abgeschaltet werden müssen, weil der produzierte Strom nicht eingespeist werden kann. Der Netzausbau hinkt hinterher. Das bestätigen unter anderem die Erbauer der Windräder, die Firma Westwind. Derzeit werden dort die letzten Anlagen repowert.

„Nicht immer ist die Abschaltung auf den ersten Blick ersichtlich“, erklärt Christian Müller. Er ist Elektromeister für den technischen Bereich bei Westwind. „Nur die Windanlagen mit Getriebe stehen still, die neuen Anlagen vom Typ Enercon drehen sich aus dem Wind, aber sie drehen sich weiter. Sie produzieren allerdings keinen Strom.“ Das sei für den Laien kaum zu erkennen. Auch Müller räumt ein, dass der Park in Albringhausen häufiger still stehe als andere Parks in der Region. Das allerdings sei nicht die Verantwortung des Projektierers, sondern die des Netzbetreibers.

Zu viel Wind führt zu Abschaltungen von Windkraftanlagen

Meistens treten solche Fälle auf, wenn es viel Wind gibt – so wie vor ein paar Tagen. Das bestätigt ebenfalls der übergeordnete Netzbetreiber Tennet. „Wir bedauern sehr, dass es insbesondere bei kräftigen Winden immer noch zu Abschaltungen kommt. Die Aufnahme- und Transport-Kapazitäten der bestehenden Netze reicht noch nicht aus“, sagt Tennet-Pressesprecher Peter Hilffert.

Tennet sei in der Region zwar der Übertragungsnetzbetreiber. „Aber wir sind grundsätzlich nicht für die Abschaltung verantwortlich“, so Hilffert. Da „diese Anlagen nicht an unsere Netzebene angeschlossen sind“. Zuständig sei in der Regel der Verteilnetzbetreiber beziehungsweise Anschlussnetzbetreiber der nachgelagerten Netzebene.

Der Tennet-Pressesprecher erklärt indes die Vorgehensweise: „Wenn wir als Übertragungsnetzbetreiber in unserem Netz eine Überlastung zum Beispiel durch hohe Windeinspeisung oder einen Netzengpass registrieren, fordern wir die Unterstützung des Verteilnetzbetreibers an. Dieser muss dann Leistung in seinem Netz herunterregeln oder die Anforderung an das nachgelagerte Verteilnetz weitergeben.“ In diesem Fall sei das die Avacon.

Die zuständige Avacon-Pressesprecherin Milena Neermann erklärt: „ In Starkwind-Situationen kann die Anlage auch bewusst aus dem Wind gedreht worden sein, um die Stromeinspeisung zu verringern, damit es nicht zu einer Beschädigung der Anlage oder zu einem Stromnetzengpass kommt. Dieser könnte dadurch entstehen, dass mehr Strom erzeugt wird, als gleichzeitig abgenommen oder abtransportiert werden kann.“ Seit Oktober 2021 gelten die Regelungen zum Redispatch §§ 13, 13a, 14 EnWG. Diese seien zwingend zu beachten und umzusetzen. „Wir sind als Netzbetreiber dazu verpflichtet, Redispatch 2.0 zur Beseitigung von Netzengpässen anzuwenden, so dass die Netzsicherheit nicht gefährdet wird.“

Ganz konkret zur Frage, warum gerade in Albringhausen häufiger Anlagen abgeschaltet werden, sagt Neermann: In der Region gibt es zwei Windparks: Albringhausen und Ringmar/Dimhausen. Albringhausen sei dichter an beiden Netzengpässen. Deshalb wirke dieser stärker beziehungsweise mit einer größeren elektrischen Wirksamkeit auf den Netzengpass als der Windpark in Ringmar. Insofern werde Albringhausen häufiger und zeitlich länger reduziert.

Experte warnt: „Netzausbau ist dringend erforderlich!“

Peter Hilffert räumt ein: „Aufgrund der Veränderungen in der Strom-Erzeugungsstruktur kommt es zu Engpässen in allen Netzebenen. Im Übertragungsnetz kommt es zum Beispiel zu einem signifikanten Anstieg des Transportbedarfs von Norden nach Süden. Für die Integration erneuerbarer Energien mit zeitgleich fortlaufender Abschaltung fossiler und nuklearer Kraftwerke reicht die Kapazität des Übertragungsnetzes nicht mehr aus.

Tennet verzeichne zunehmende Netzengpässe und müsse immer häufiger zur Lastflussreduzierung und zum Ausgleich von Frequenz- und Spannungsschwankungen in das Netz eingreifen. „Um die großen Windstrommengen in den Süden zu transportieren und das Übertragungsnetz wieder zu entlasten, ist der Netzausbau daher dringend erforderlich.“

Entspannung sei in Sicht, so Hilffert. Noch in diesem Frühjahr werde die Teilinbetriebnahme der 380-kV-Leitung Ganderkesee-St. Hülfe die Transportkapazitäten für Windstrom aus der Region spürbar steigern. Mit der Gesamtinbetriebnahme, die im Sommer dieses Jahres geplant ist, sei ein weiterer Rückgang der Abschaltungen zu erwarten.