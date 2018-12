Verein Faithline blickt zurück: „Hätten nicht erwartet, dass so viele helfen wollen“

Die gespendeten Betten gingen an Familien wie diese. Sie leben in einer „komfortablen Wohnung“, weil sie Fenster hat, wie Tobias Hoffmann sagt. Die Kinder halten sich meist auf dem Bett auf.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Der Anblick ist schwer zu ertragen. Tobias Hoffmann vom Bassumer Verein Faithline zeigt einen Jungen von vielleicht zwei Jahren, der in einem dünnen Leibchen auf einem schäbigen Bett kauert. Das Gesicht ist verschmutzt, mit ausdruckslosen Augen starrt er vor sich hin, als wäre er in Gedanken weit weg. Kein Wunder angesichts der Zustände, unter denen er in dem Elendsviertel in Rumänien leben muss.

So wie ihm gehe es dort vielen Kindern, sagt Hoffmann, der mit seinem Verein das Viertel unterstützt. „Niemand kümmert sich wirklich um sie, es gibt kein Spielzeug. Sie sitzen oft den ganzen Tag einfach nur apathisch auf dem Bett.“

Hoffmann zeigt weitere Bilder, die wie ein Unterschied zwischen Tag und Nacht sind: Fröhliche Kinder sitzen auf buntem Teppich und spielen. Ein Junge in Hose, Pullover und Weste taucht immer wieder auf: Hier beißt er genussvoll in einen Apfel, dort steckt er Duplo-Steine ineinander. „Das ist der Junge von dem Bild davor“, erklärt Hoffman.

Diese Veränderungen sind es hauptsächlich, die den Vorsitzenden von Faithline motivieren, weiterzumachen. Sein Verein bringt Sachspenden zu bedürftigen Menschen in verschiedene Länder innerhalb Europas. „Die Arbeit vor Ort entwickelt sich gut“, sagt Hoffmann, der vor Kurzem den letzten Hilfstransport in diesem Jahr von Bassum nach Rumänien begleitet hat. Die Hilfsorganisation, mit der Faithline zusammenarbeitet, leitet ein Kinderheim, wo die Kleinen – wie der Junge von dem Foto – für ein paar Stunden betreut werden. Mitarbeiter holen sie von zu Hause ab, da die Eltern es oft nicht schaffen, sie vorbeizubringen. In dem Heim werden sie gewaschen, bekommen eine ordentliche Mahlzeit, können spielen und einfach mal Kind sein. Die Spielsachen stammen aus Spenden. „Anfangs wissen die Kinder gar nicht, was sie damit machen sollen“, sagt Hoffman. „Sie brauchen eine Weile, um aufzutauen.“

+ Die Kinder in dem Armutsviertel leben unter schrecklichen Umständen. Dieser Junge...

Aber auch für die Eltern wird etwas getan. Die Hilfsorganisation lädt sie zu Veranstaltungen ein, wo die Erwachsenen, die selber oft nur Vernachlässigung erfahren haben, lernen, mit ihren Kindern richtig umzugehen, was sie ihnen zu Essen geben sollten und mal über ihre Probleme reden können. Dass diese Arbeit fruchtet, zeige auch das Beispiel von Gheorghe Ficze, der mit seiner Famile von der Hilfsorganisation unterstützt wurde und nun selber dort angestellt ist. Hoffmann zeigt ein Foto, auf dem er mit seinem Sohn die Spenden ablädt.

In seinem letzten Transport brachte Hoffmann vor allem Lebensmittel, Betten und Matratzen nach Rumänien. Alles Dinge, die dort händeringend gebraucht werden – und die viele Menschen aus dem Landkreis Diepholz dem Verein überlassen haben. „Wir hätten nicht erwartet, dass sich so viele melden würden und helfen wollen“, blickt Hofmann auf 2018 zurück. „Es erfüllt einen mit Freude, und wir können all diesen Menschen nur Danke sagen.“

Und 2019 soll es weitergehen. Die nächsten Transporte im Januar, die auch nach Litauen und Weißrussland rollen, sind schon geplant. Aber Faithline will noch mehr tun. „Wir haben Kontakt zu verschiedenen Vereinen bekommen und unterstützen im Juni ein Projekt in Südafrika, in dem 700 Kinder betreut werden.“ Dafür möchte Faithline einen Container mit neuwertigen Spenden beladen: „Schul- und Spielsachen, Zahnbürsten und -pasta, Reis, Windeln, Tafeln und Kreide“, zählt Hoffmann nur ein paar Dinge auf, die die Kinder benötigen.

+ ... konnte erst in dem Kinderheim der Hilfsorganisation mal Kind sein. - Fotos: Faithline

Auch verschiedene Aktionen stehen auf dem Programm. So freut sich Hoffmann auf einen Geburtstag bei einem Ehepaar aus Bruchhausen-Vilsen, das Faithline schon lange unterstützt. „Die Gäste sind angehalten, keine Geschenke mitzubringen, sondern uns etwas zu spenden. Ich darf dort einen Vortrag halten und hoffe, die Leute von unserer Arbeit begeistern zu können. Uns ist es wichtig, dass sie mit dem Herzen dabei sind. Wenn man für die selbe Sache brennt, eröffnen sich ganz neue Wege und Ideen.“

Das ehrenamtliche Engagement von Hoffman bringt für den mehrfachen Familienvater, der in Teilzeit arbeitet, auch Belastung mit sich. Weil er sich jedoch weiterhin für Faithline engagieren will, plant der Verein, ihn als Mini-Jobber anzustellen. Wer ihn dabei unterstützen möchte, kann Geld spenden. „Jeder so viel, wie er geben mag“, sagt Hoffmann.

Wer nur einen kleinen Geldbeutel hat, aber Faithline trotzdem helfen will, kann Zeit spenden. „Wir suchen dringend Ehrenamtliche, die im Lager Spenden sortieren und verpacken“, so Hoffmann. „Jeder, wie er Zeit hat. Wer beispielsweise Donnerstagvormittag mal eine Stunde etwas tun will, ist uns willkommen. Wir sind auch immer mit vor Ort.“