„Hätte nie gedacht, dass Bassum so viel zu bieten hat“

Julia Limberg ist die neue FSJlerin für den Bereich Kultur und plant bereits ihr erstes eigenes Projekt

+ Bilden ein harmonisches Damen-Trio: Susanne Vogelberg (links), Julia Limberg und Claudia Voss. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wenn es um Kultur und Tourismus geht, ist in Bassum geballte Frauenpower am Start: Susanne Vogelberg (Tourismus) ist schon seit Jahren dabei, im Februar kam Claudia Voss (Kultur). Und seit dem ersten September werden die beiden von Julia Limberg unterstützt. Die 18-Jährige ist FSJlerin für den Bereich Kultur, eine Stelle, die die Stadt in diesem Jahr zum ersten Mal anbietet. „Wir wollten damit unter anderem junge Leute an die Arbeit in der Verwaltung heranführen“, erklärt Bürgermeister Christian Porsch. „Sie können sehen, dass dort auch sehr kreative Aufgaben auf sie warten.“ Neben Bassum bietet nur noch Weyhe eine solche Stelle bei der Verwaltung an.