Gute Stimmung in den Stiftsfuhren

Von: Berthold B. Kollschen

Einmal mehr hatten sich am Silvestertag viele Menschen in den Bassumer Stiftsfuhren eingefunden, um gemeinsam das alte Jahr mit heißem Glühwein und leckeren Bratwürsten ausklingen zu lassen. Die Bassumer Schwerathleten sind zufrieden. © Kollschen

311 Wanderer beim traditionellen Silvestermarsch in Bassum

Bassum – Mit etwas mehr als 300 Silvesterwanderern hielt sich die Anzahl der Unentwegten bei durchaus vertretbaren Witterungsverhältnissen in überschaubaren Grenzen. Ganz genau hatten sich 311 Personen am Silvestertag auf den Weg in die Bassumer Stiftsfuhren gemacht. Darunter fanden sich auch viele Wanderer aus den Nachbarorten ein.

Damit die hungrigen Teilnehmer nach ihrem Gang auch entsprechend versorgt werden konnten, hatten die Bassumer Schwerathleten, die diesen Traditionsmarsch schon seit vielen Jahren ausrichten, bereits am Vormittag ganze Arbeit geleistet. Es galt, rechtzeitig für die Wanderer zwei Zelte aufzubauen: eines für Bratwürste und eines für heiße Getränke, dort gab es dann leckeren Glühwein mit und ohne Schuss sowie heißen Fruchtsaft.

„Wir sind froh, dass sich am Silvestertag trotz durchwachsender Witterungsverhältnisse wieder so viele Menschen auf den Weg gemacht haben, um an dieser beliebten Bassumer Traditionsveranstaltung teilzunehmen. Schließlich gibt es die Aktion bereits seit vielen Jahren“, sagte Schwerathleten-Spartenleiter Friedrich Ludwig. Das Orga-Team hatte im Vorfeld reichlich Bratwürste und Getränke eingekauft.

Diese Helfer haben sich mit weiteren Mitgliedern der Bassumer Schwerathleten mit viel Engagement um die Speisen und Getränke gekümmert. © Kollschen

Auch wenn die Besucherzahlen früherer Jahre wesentlich höher waren, ist Friedrich Ludwig mit dem Gesamtverlauf des Silvestermarsches sehr zufrieden. Sein Eindruck: „Allen, die dabei waren, hat es wieder viel Spaß gemacht. Alle waren gut und locker aufgelegt.“

Außerdem habe es keinerlei Schwierigkeiten oder Unfälle gegeben.