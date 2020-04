Testlauf in Bassum: Grünabfallsammelstelle öffnet probeweise

Kostenlose Sperrmüll-Abholung

+ © Privat Alle Wertstoffhöfe der AWG bleiben während der Corona-Pandemie geschlossen. Am 4. April darf in Klövenhausen aber testweise Grünabfall abgegeben werden. © Privat

Bassum – Noch schwanken die Temperaturen zwischen Winter und Frühling, doch die Pflanzen beginnen zu sprießen. Eine schöne Zeit, die jedoch mit einem erhöhten Grünabfallvorkommen einhergeht. „Wir müssen derzeit jeden Tag aufs Neue einen Spagat machen“, wird Andreas Nieweler, Geschäftsführer der AWG Bassum, in einer Pressemitteilung zitiert. Der Spagat bedeute in diesem Fall, dass alle Wertstoffhöfe geschlossen blieben, die Grünabfallsammelstelle in Bassum, Klövenhausen 20, am Samstag, 4. April, jedoch testweise öffne.