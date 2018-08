Aus der Großstadt zurück in die Heimat

Dr. André Wehlers hat sich nach zehn Jahren Studium in Hamburg als Zahnarzt in Bassum selbstständig gemacht

+ Dr. André Wehlers und sein Team fühlen sich in den neuen Räumen wohl. . - Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Der Hamburger Jung’ der eigentlich ein Bassumer Jung’ ist, ist zurück in der Heimat. Weil seine Familie hier lebt, er die Ruhe vermisst hat und weil er glaubt, mit seinen Erfahungen, die er in Hamburg gesammelt hat, in seinem Ort etwas bewegen zu können. Dr. André Wehlers ist Zahnarzt und hat sich mit seiner eigenen Praxis an der Bahnhofstraße niedergelassen. Nach zehn Jahren in der Großstadt, hat es ihn wieder zurück aufs Land gezogen. „Das war schon zu Beginn meines Studiums der Plan“, sagt der 30-Jährige.