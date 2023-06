Großes Industriestraßenfest in Bassum: Eine Stadt präsentiert sich

+ © Video-Art Die Vorsitzenden des Bassumer Oldtimer-Clubs, Michael Gillner (l.) und Jens Schietke, erwarten bis zu 400 Old- und Youngtimer. © Video-Art

Die Stadt Bassum feiert ihr goßes Industriestraßenfest mit Oldtimershow, Talentwettbewerb, Politik-Talk und vielen Mitmachangeboten. Zwei Revival-Bands sorgen für die Musik.

Bassum – Die Vorbereitungen auf das zweite Industriestraßenfest vom 23. bis 25. Juni in Bassum laufen auf Hochtouren. Wie bereits berichtet, hat das Orga-Team um Michael Gillner allerhand geplant – so sorgen am 25. Juni zahlreiche Vereine aus und um Bassum für spannende Attraktionen. Die Besucher dürfen sich auf einen bunten Mix aus Informationsständen und Mitmachaktionen für die ganze Familie freuen.

Tag der Vereine

Ob in Bewegung, Konzentration oder Denksport – die teilnehmenden Vereine präsentieren Aktivitäten zum Zuschauen und Ausprobieren. Wer gerne die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen oder das Blasrohrschießen ausprobieren möchte, hat Gelegenheit dazu. Ebenso sind Tanz- und Musikveranstaltungen geplant, schreibt Gillner in einer Mitteilung.

Oldtimerausstellung

Daneben wird die Oldtimerausstellung ein Hingucker sein. Der Bassumer Oldtimer-Club plant eine Präsentation mit Flohmarkt für Autos, Motorräder, Trecker, Wohnwagen und Schiffe. „Wir erwarten bis zu 400 Oldtimer und Youngtimer. Die drei schönsten Fahrzeuge werden ausgezeichnet“, kündigen die Vereinsvorsitzenden Jens Schietke und Michael Gillner an. Der Sieger kann sich über eine Summe von 300 Euro freuen. Der zweite Platz wird mit 150 Euro prämiert, der dritte mit 50 Euro. Alle drei Gewinner erhalten zu ihrem Preisgeld einen zusätzlichen Preis als Überraschung. „Außerdem wird vor Ort auch die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Rundtour angeboten“, ergänzt Axel Knoerig, Gründungsmitglied des Vereins und im erweiterten Vorstand tätig. Treffpunkt ist ab 9.30 Uhr im Bassumer Industriegebiet, Handwerkstraße 10. Die Veranstaltung läuft von 10 bis 16 Uhr.

Als Kontrastprogramm stellen mehrere Autohäuser E-Autos aus. „Wir werden auch einen Extra-Platz für E-Mobilisten zur Verfügung stellen, damit sie ihre Fahrzeuge präsentieren und sich austauschen können“, so Schietke. Anmeldungen erfolgen per Mail an Vorstandsmitglied Jens Schietke unter jens.schietke@gmx.de.

Die Idee zum zweiten Industriestraßenfest entstand aufgrund der hohen Nachfrage aus der regional ansässigen Wirtschaft, schreibt Gillner und ergänzt: „Uns war es wichtig, dass die Besucher keinen Eintritt zahlen müssen. Die Organisation ist ehrenamtlich.“

Politik-Talk

Die Förderung der heimischen Wirtschaft, der Vereine und des Ehrenamts mit Fokus auf Nachhaltigkeit stehen bei dem Fest im Vordergrund. So ist auch ein Politik-Talk geplant: Unternehmer und Politiker diskutieren über die Herausforderungen der aktuellen Wirtschaftslage: Welche Themen beschäftigen die regional ansässigen Firmen? Darüber tauschen sich Bassumer Geschäftsleute mit der Politik und weiteren Gesprächspartnern beim Politik-Talk am Samstag, 24. Juni, aus. Neben den Abgeordneten von Bund und Land, Axel Knoerig und Volker Meyer, werden Bürgermeister Christian Porsch, der Vorsitzende der WIR, Maik Bandorski, sowie ein Vorstandsmitglied der Mittelstandsvereinigung Niedersachsen auf dem Podium sitzen. Michael Gillner wird den Politik-Talk moderieren.

„Die Diskussion, die Politik und Wirtschaft zusammenbringt, findet direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnung und die Vorstellung regionaler Unternehmen statt“, so Gillner. Wichtige Themen, wie die Energiekosten und der Fachkräftemangel, würden debattiert. Das Publikum werde mit seinen Fragen in die Diskussionsrunde eingebunden. Beginn der einstündigen Debatte ist um 15 Uhr.

Talentwettbewerb

Für Samstag ist auch ein Talentwettbewerb geplant. Wer wird The Voice of Bassum? Das entscheiden die Zuschauer. Ab 11.30 Uhr treten einzelne Sänger sowie Gruppen beim Karaoke-Wettbewerb an. „Jede Person, die eine gute Stimme hat, soll gerne auf unserer Showbühne auftreten“, rufen die Organisatoren, darunter Michael Sommer und Peter Voß, zur Teilnahme auf. „Mitmachen lohnt sich, denn für den ersten Platz gibt es 300 Euro Siegprämie. Und die Nächstplatzierten können sich auf Überraschungspreise freuen.“ Die Platzierungen erfolgen nach Applaus.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: info@bassum-on-air.de. Die gesamte Veranstaltung wird als Livestream auf der Website: https://bassum-on-air.de übertragen. „Nicht schüchtern sein, sondern einfach lossingen. Wir freuen uns auf eine gute, abwechslungsreiche Show mit Künstlern aus Bassum.“, motiviert Sommer potenzielle Talente.

Revival-Konzerte

Wie berichtet haben die Veranstalter als Publikumsmagnete zwei Bands engagiert: Am Freitag spielt A33A Fever, einen Tag später gibt es The Best of Queen. Außerdem sind an allen Tagen jede Menge Speisen und Getränke im Angebot.

