Großer Flächenbrand bei Bassum: Feuerwehr kämpft gegen Flammen und Wind

Bis zu 140 Wehrleute im Einsatz

+ © Screenshot: Thomas Lindemann Bei einem Flächenbrand in Bassum-Albringhausen sind 25 Hektar Kornfeld abgebrannt. © Screenshot: Thomas Lindemann

Ein großer Flächenbrand in Bassum hat die Feuerwehr am Samstagvormittag auf Trab gehalten. Etwa 25 Hektar Kornfeld sind in Brand geraten, der Wind fachte die Flammen immer wieder an.