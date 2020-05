Großbrand auf Recyclinghof in Bassum: Müllballen gehen in Flammen auf

Großbrand auf dem Recyclinghof in Bassum-Nordwohlde: Dort standen am Samstag 300 Müllballen in Flammen. Eine riesige Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Feuer in Bassum sorgt für riesige Rauchwolke

in sorgt für riesige Müllballen auf einem Recyclinghof im Stadtteil Nordwohlde stehen in Flammen

auf einem im Stadtteil stehen in Flammen Feuerwehr bis in Nacht mit Großaufgebot im Einsatz

Update, 31. Mai: Der Großbrand in Bassum-Nordwohlde hat die Feuerwehr noch bis tief in die Nacht zu Sonntag beschäftigt. Bis zu 150 Einsatzkräfte waren mit fünf Wasserwerfern auf dem Gelände des Recyclinghofs GAR im Einsatz, um die Flammen zu löschen, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Dennis Heuermann am späten Abend. Um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, orderte Einsatzleiter Ralf Ebert weitere Kräfte. Feuerwehren der Stadt Bassum, aus Syke, Stuhr und Weyhe eilten zum Brandort. Rund 100 Einsatzkräfte befanden sich auf dem Bereitstellungsplatz im Ortsteil Kastendiek.

Feuer auf Bassumer Recyclinghof: Dichte Rauchwolke kilometerweit sichtbar

Von der dichten Rauchwolke, die kilometerweit sichtbar war, durch den Großbrand in Bassum ging laut Messungen der Gefahrgutstaffel keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Dennoch wurden die Bewohner zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur besseren Brandbekämpfung fügten die Wehrleute dem Wasser Schaummittel zu. Die Feuerwehren der Nachbargemeinden und der Berufsfeuerwehr Bremen lieferten zusätzliches Schaummittel, heißt es von der Feuerwehr.

Für die Brandbekämpfer standen Kräfte des DRK-Rettungsdienstes und der DRK-Bereitschaft aus Bassum bereit. Die Verpflegung übernahmen das DRK Twistringen und die Kreisfeuerwehrküche. Zur Beobachtung des Brandes kam eine Drohne zum Einsatz. Gegen 18 Uhr - als nach rund drei Stunden Einsatz - sind erste Einsatzkräfte entlassen worden - andere Kräfte blieben bis in die Nacht vor Ort. Gegen 1.30 Uhr meldete Ortsbrandmeister Ralf Ebert „Feuer aus“. Bis 3 Uhr rückten alle Einsatzkräfte ab. Wenige Feuerwehr-Kameraden aus Nordwohlde hielten eine Brandwache bis zum Morgen.

Die Feuerwehren verbrauchten beim Großbrand in Bassum rund 6.000 Liter Schaummittel und verlegten etwa sechs Kilometer Schlauchleitungen. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache sind noch keine Details veröffentlicht worden.

Großbrand in Bassum: Gepresste Müllballen in Flammen

Erstmeldung, 30. Mai: Der Brand brach am Samstagnachmittag auf dem Recyclinghof GAR im Bassumer Stadtteil Nordwohlde aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.45 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot aus mehr als 100 Kameraden aus zwei Landkreisen vor Ort. Die Einsatzkräfte starteten direkt mit einem Löschangriff auf die brennenden dichtgepressten Müll-Kunststoffballen, die nicht mehr zu retten waren. Die Löscharbeiten und weitere Kontrolle der Lage werden sich laut Angaben der Feuerwehr bis in den Abend hinziehen. Insgesamt standen 300 Müllballen auf einer Fläche von 600 bis 1.000 Quadratmetern in Flammen, sagte Feuerwehrsprecher Matthias Thom.

+ Großbrand in Bassum: Die Rauchwolke war auch in Syke noch sichtbar. © NonstopNews

Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch völlig unklar. Menschen wurden bei dem Brand in Nordwohlde nicht verletzt. Durch den Kunststoff in den Müllballen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, eine riesige Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, die im Laufe des Nachmittags aber schwächer wurde. Die Feuerwehr bittet Anwohner in Richtung Dimhausen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bereits vor rund einer Woche brach ein Feuer auf dem Recyclinghof in Nordwohlde aus.

Rubriklistenbild: © NonstopNews