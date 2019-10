Größter Ernteumzug in der Region

Dorfjugend Albringhausen-Schorlingborstel erwartet zum Fest am Samstag 28 Wagen

+ Die Dorfjugend freut sich auf ein fröhliches Erntefest mit einem großen Umzug durchs Dorf. Foto: Schiermeyer

Albringhausen - Von Ute Schiermeyer. Wenn es um das Motto des eigenen Erntewagens geht, geben sich alle Gruppen im Dorf noch sehr geheimnisvoll. Die Spannung wird hochgehalten, keiner will vorab preisgeben, nach welchem Thema der Wagen seiner Clique in diesem Jahr geschmückt wird. Gelüftet werden die Dorfgeheimnisse am morgigen Samstag, wenn sich alle Erntewagen auf dem Festplatz in Albringhausen zum gemeinsamen Umzug treffen. 28 Wagen haben sich in diesem Jahr angemeldet, damit hat das Erntefest Albringhausen wieder einmal den größten Ernteumzug in der Region.