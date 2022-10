Glückwunschkarten mit Poesie-Bildern

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Christina Koch sitzt vor ihren selbst gebastelten Karten und Engeln. Am 30. Oktober wird sie diese ausstellen. © Marten Vorwerk

Christina Koch stellt ihre Werke bei der „Hobby-Ausstellung“ am 30. Oktober beim Gasthaus Stöver zur Schau

Bassum – Wenn Christina Koch über ihre Leidenschaft spricht, muss sie fast drei Jahrzehnte zurückblicken, um sich an die Anfänge zu erinnern. Koch ist gebürtige Niederländerin. Vor 26 Jahren war ihre Schwester aus Holland bei der Bassumerin zu Besuch und brachte sie auf eine Idee: das Basteln von Glückwunschkarten.

Seitdem stellt die 69-Jährige hobbymäßig ihre Werke aus. Am Sonntag, 30. Oktober, präsentiert sie mit 16 weiteren Ausstellern von 11 bis 17.30 Uhr in Stövers Landgasthaus in Groß Henstedt verschiedene handgemachte Arbeiten.

„Das war auf eine ganz kuriose Art und Weise, wie das mit den Karten bei mir losging. Meine Schwester hatte im Jahr 1996 3D-Schneidebögen aus Holland mitgebracht – so Bildchen, die man ins Poesie-Album klebt. Sie hat sie ausgeschnitten und auf Karten geklebt. Ich dachte: Das ist ja toll, das will ich auch machen. Und so war es dann auch“, erzählt Christina Koch. Tausende Karten, ob zur Geburt, Silberhochzeit, zum Umzug oder Trauer, habe sie in mehr als zwei Jahrzehnten gebastelt und verkauft.

Engel aus Tapetenresten

„Für die kommende Ausstellung brauchte ich gar nicht viel Neues anfertigen. Wegen Corona konnte ich ja lange nicht ausstellen, deswegen ist viel liegengeblieben“, erklärt Christina Koch. Etwa ein bis zwei Stunden braucht sie, um ihre Karten herzustellen. Manchmal bastelt sie alles selbst – aus Pappe und den 3D-Schneidebögen – manchmal kauft sie fertige Karten und bearbeitet sie weiter. Mit Silikon klebt sie die ausgeschnittenen Bilder auf, meistens mit fünf Lagen, „damit es nach 3D aussieht“, erklärt sie.

Glückwunschkarten sind nicht ihr einziges Bastel-Hobby. Die Bassumerin stellt Engel aus Tapetenresten her. Das habe sie auf anderen Ausstellungen beobachtet und „es einfach mal selbst versucht“. Während der Corona-Pandemie fing sie damit an. „Ich habe die Engel immer wieder in meinen Status bei Whatsapp reingestellt. Freunde und Bekannte haben das gesehen und wollten die Engel haben“, sagt sie. Per Paketversand – „man durfte sich ja nicht sehen“ – habe sie ihre Engel verkauft.

„Es ist schon alles Fummelarbeit, aber mir macht das Spaß“

Christina Kochs Leidenschaft für Handarbeiten begann weder mit Karten noch mit Engeln, sondern bei der Hardanger-Strickerei. „Es ist schon alles Fummel-Arbeit, aber mir macht das Spaß und es ist auch Zeitvertreib“, erzählt sie. Bei kleinen Ausstellungen habe sie angefangen, ihre Werke zu verkaufen – Ende der 1990er Jahre in der Lahauser Grundschule.

Mit 3D-Schneidebögen begann die Karten-Bastelei. © Vorwerk, Marten

Heute plant sie selbst solche kleinen Veranstaltungen und freut sie sich auf die nächste Hobby-Ausstellung. Die hat sie mit ihrer Freundin Heike Hollwedel ins Leben gerufen. „Wir machen das zum dritten Mal und freuen uns sehr, dass wir wieder viele Aussteller und viele bekannte Gesichter akquirieren konnten“, schwärmt Koch. Genähte Jeans-Taschen, gehäkelte Teddys, Vogelhäuser aus Holz, gestrickte Socken, selbst geschriebene Bücher, Glas- und Spiegelkunst, genähte Puppen, Betondeko, Schmuck, Floristik, Grabgestecke und noch mehr wird ausgelegt, alles handgemacht.

Ausstellungen werden gut angenommen

15 Personen werden im Gasthaus Stöver ausstellen, zwei draußen unter einem Pavillon. „Wir passen auf, dass wir nichts doppelt anbieten. Das wollen wir nicht. Insgesamt werden unsere Ausstellungen immer gut angenommen und es wird viel verkauft“, betont Koch. Ihre Karten kosten zwischen 2,80 und 4,50 Euro. Die Engel liegen bei 2,50 und 3,50 Euro. Etwa 300 Karten und 40 Engel werde die 69-Jährige ausstellen.

Falls Leute, die hobbymäßig handgemachte Arbeiten herstellen, kurzfristig Lust haben, auszustellen, seien sie herzlich eingeladen. „Drinnen haben wir leider keinen Platz mehr. Aber draußen im Garten unter freiem Himmel oder unter einem Pavillon gibt es noch Raum für Aussteller“, sagt Christina Koch. Es könne sich bei ihr unter 04241 / 804877 oder unter 0151 / 29803338 gemeldet werden.