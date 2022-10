Gleich drei Umweltschulen in Bassum

Große Freude an der Lukas-Schule (l.) und der GS Petermoor: Beide Schulen können wieder die Fahne „Umweltschule“ hissen. © Lukas-Schule/GS Petermoor

Lukas-Schule, GS Petermoor und die GS Nordwohlde sind als „Internationale Nachhaltigkeitsschule / Umweltschule in Europa 2022“ ausgezeichnet worden.

Bassum – Gleich drei Bassumer Schulen erhielten kürzlich die Auszeichnung „Internationale Nachhaltigkeitsschule / Umweltschule in Europa 2022“: die Lukas-Schule, die GS Petermoor und deren Außenstelle, die GS Nordwohlde. Insgesamt hatten 431 Schulen teilgenommen, 109 konnten sich über die Auszeichnung freuen. Während der Feierstunde in Hannover würdigte Melanie Walter aus dem Kultusministerium das Engagement der Schüler sowie der Lehrkräfte.

Die Lukas-Schule erhielt erneut Urkunde und Fahne für den Projektzeitraum 2019 bis 2022. „Auch wenn es in der Lukas-Realschule und am Gymnasium in vielen Unterrichtseinheiten engagierter Lehrkräfte um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klima geht, so ist doch Kathrin Kühn seit Jahren Hauptakteurin und Motor der Projekte“, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Im Wahlpflichtbereich der Realschule verantworte sie den stark praxisbezogenen Unterricht, der sich nach einem wohlstrukturierten Konzept über die Jahrgänge sechs bis neun erstreckt. „Die Lehrerin plant, buddelt und pflanzt jedes Jahr mit Schülern der Lukas Realschule im Schulgarten. Zum Teil halten die Mädchen und Jungen dort das erste Mal in ihrem Leben einen Spaten in der Hand oder lernen, wie Mangold oder Kohlrabi aussehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein weiteres nennenswertes Projekt sei der Stratosphärenflug eines gasgefüllten Ballons, bei dem Wetterdaten gesammelt werden sollten. Außerdem entstehe an der Lukas-Schule eine Wetterdatenbank, es gebe ein Bienenprojekt und es werde regelmäßig Apfelsaft hergestellt und verkauft.

Wissen über gesunde Ernährung und nachhaltigen Anbau vermitteln

Auch die Grundschule Petermoor mit der Außenstelle Nordwohlde wurde zum wiederholten Male „internationale Nachhaltigkeitsschule/Umweltschule in Europa“ und erhielt in Hannover die grün-weiße Fahne samt Urkunde. „Im Projektzeitraum 2019 bis 2022 wurde in Nordwohlde auf einer 80 Quadratmeter großen Fläche ,geackert’. Ziel dabei war es, den Kindern Wissen über gesunde Ernährung und nachhaltigen Anbau von heimischen Lebensmitteln zu vermitteln. Gemeinsam wurde Verantwortung für Pflanzen und Lebewesen auf einem Fleckchen Erde übernommen“, heißt es in einer Mitteilung.

In der Grundschule Petermoor wurden im gleichen Zeitraum die Verantwortungsübernahme und das bedingungslose Einlassen auf die Bedürfnisse eines anderen Lebewesens geschult. „Die Kinder der ehemaligen 3b und 4a konnten mit Lena Hübner und ihrem Hund Odin am und mit dem Tier lernen. Hierbei konnte besonders der positive Effekt auf das Wohlbefinden aller Kinder im Beisein des Hundes beobachtet werden“, schreiben die Schulvertreter. Odin sei auch weiterhin Klassenhund. Auch der Hund der Schulsozialpädagogin werde als emotionale Stütze genutzt, um sich anschließend besser aufs Lernen konzentrieren zu können.