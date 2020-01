„Glasfaser wird unsere Zukunft bestimmen“

Zahlreiche Gäste bei Nordischnet-Info-Veranstaltung / Vertragsabschlüsse bis zum 2. Mai

+ Glasfaser-Anbindung: So sieht die Vernetzung im eigenen Heim aus. Foto: Lisa-Marie Rumann

Nordwohlde - Von Lisa-marie Rumann. Glasfaser-Ausbau bis in die eigenen vier Wände – das war Thema der Info-Veranstaltung der Firma GVG Glasfaser am Dienstagabend im Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde. Mit ihrer Marke Nordischnet will sie die sogenannten schwarzen Flecken mit schnellem Internet versorgen. Schwarze Flecken sind die Bereiche, in denen Haushalte bereits mit mehr als 30 Mbit/s surfen, aber dennoch unterversorgt sind. Laut Verträgen würden häufig Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s versprochen, die aber wegen der veralteten Kupferleitung oft nicht erreicht würden.