Glasfaser in Bassum: Das Warten auf einen Anschluss von Nordischnet

Von: Marcel Prigge

Teilen

In vielen Orten im Landkreis Diepholz wird darauf gewartet: der Glasfaseranschluss. Dass es von den Bauarbeiten am Haus bis zur stehenden Verbindung ein weiter Weg ist, zeigt ein Fall aus Bassum. © dpa / Uwe Ansprach

Einen Glasfaseranschluss im Haus zu haben, bedeutet nicht, dass er auch angeschlossen ist. Das weiß auch Erwin Schilmann aus Bassum. Er wartet sei April auf einen Anschluss von Nordischnet. Die Gründe für das lange Warten erklärt das Unternehmen.

Bassum – Sie blinkt und blinkt und blinkt: Die Anschlussbox für die Glasfaserleitung liegt seit Anfang des Jahres im Haus von Erwin Schilmann an der Straße Hafter Weg in Bassum. Doch getan hat sich bis jetzt nichts, berichtet er und kritisiert das Netzbetreiberunternehmen Nordischnet für die unzureichende Kommunikation.

Glasfaser in Bassum: Seit April soll bei Schilmann alles fertig sein

„Seit Januar liegt alles in meinem Haus“, sagt Schilmann. Dieses befinde sich in einem der sogenannten „schwarzen Flecken“. Sie weisen eine Breitbandversorgung von bereits mehr als 30 Mbit/s auf und werden von GVG Glasfaser und deren regionaler Marke Nordischnet ausgebaut. Während der Arbeiten sei erst die Glasfaserleitung gelegt, dann die Box aufgestellt und am 27. April seine Leitung getestet worden. „Immer von anderen Leuten. Seitdem steht die Leitung und die Box blinkt vor sich hin.“ Von einem der Monteure sei ihm gesagt worden, dass die Freischaltung der Leitung jetzt bei Nordischnet liegt. Von diesem Zeitpunkt an habe ihn niemand mehr über den Zwischenstand der Arbeiten informiert.

„Keine Info, kein Brief, gar nichts. Bis vor drei Wochen. Da hat mein Nachbar, der auch auf einen Anschluss wartet, auf einmal Post bekommen“, sagt Schilmann. Man hätte ihm für seinen Anschluss einen Termin für die Inbetriebnahme in einigen Tagen gegeben. „Da habe ich bei Nordischnet angerufen und gefragt, ob sie mich vergessen hätten. Es ist ja alles fertig.“ Schilmann erhielt die Antwort, dass sein Anschluss im zweiten Quartal 2023 freigeschaltet werden solle. „Es ist frustrierend“, sagt Schilmann, und betont, dass es ihm nicht um das Internet gehe. „Wir haben hier eine gute Verbindung. Aber bei Nordischnet ist die Kommunikation schwierig und das Unternehmen redet alles schön.“

Weiße Flecken, schwarze Flecken: Nordischnet erklärt Gründe für das Warten auf den Glasfaseranschluss

Der regionale Anbieter Nordischnet sieht dies jedoch anders. Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit, dass die Auskunft des Kundenservices zur geplanten Fertigstellung des Anschlusses korrekt sei. „Für das Ausbaugebiet, in dem Herr Schilmann wohnt, ist die bauliche Fertigstellung des Netzes für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Dies gilt übrigens auch für die Nachbarn von Herrn Schilmann im Hafter Weg“, schreibt Marc Kessler, Leiter der Unternehmenskommunikation der GVG Glasfaser, in einer Mitteilung. Der Nachbar sei irrtümlich über einen früheren Fertigstellungszeitpunkt informiert worden, eine Korrektur durch das Kundenmanagement habe es jedoch gegeben.

Da die Adresse von Herrn Schilmann in dem eigenwirtschaftlichen Ausbaugebiet von Nordischnet liege – also in einem „schwarzen Fleck“ – sei der Glasfaserausbau zeitversetzt zum geförderten Ausbau durch den Landkreis Diepholz gestartet. Dieser sei für die „weißen Flecken“, also in nicht oder nur marginal versorgten Gebieten zuständig. „Der Ausbau in den ,schwarzen Flecken’ erfolgt synergetisch mit dem Ausbau in den ,weißen Flecken’; er setzt also darauf auf und erfolgt demzufolge im Anschluss“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Aus diesem Grund, gebe es unterschiedliche Fertigstellungszeiträume, sodass Kunden in „weißen Flecken“ bereits von ihren Glasfaseranschlüssen profitieren könnten.

Nordischnet: Hausanschluss fertig, andere Netz-Elemente im Baugebiet fehlen noch

Der Glasfaser-Hausanschluss sei bei Schilmann zwar fertiggestellt und auf die korrekte Anbindung an das Netz geprüft, das bedeute aber nicht, dass „die Leitung steht“. Vielmehr müssen alle Komponenten des künftigen Glasfasernetzes im entsprechenden Ausbaugebiet fertiggestellt und in Betrieb genommen werden, damit die Kundinnen und Kunden schrittweise an das zukunftssichere Glasfasernetz angeschaltet werden können.“ Das betreffe in Bassum das Baucluster Helldiek und Groß Ringmar.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

„Dann ist das so. Fehler passieren“, sagt Schilmann zur Erklärung von Nordischnet. Für ihn sei der Prozess absolut nicht einsehbar gewesen. Laut des Netzbetreibers werde Schilmann seinen Termin sowie die notwendige Hardware einige Wochen vor dem jeweiligen Anschluss erhalten.