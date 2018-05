Gipfelwerk der Musikgeschichte in Bassum

Konzert der Niedersächsischen Musiktage in der Stiftskriche zu hören

+ Ralf Warneke (von links), Kreiskantor Ralf Wosch, Geschäftsstellenleiter der Kreissparkasse Bassum Klaus-Dieter Sprenger, Kirchenvorstandsvorsitzender Knut Laemmerhirt und Lisa Kraemer hoffen auf viele Besucher bei dem Konzert in der Stiftskirche. - Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Zum ersten Mal seit 16 Jahren müssen die Bassumer während der Niedersächsischen Musiktage nicht mehr in andere Gemeinden fahren, wenn sie eines der besonderen Konzerte dieser Reihe erleben wollen. In diesem Jahr, genauer gesagt am 21. September, müssen sie sich nur auf den Weg in die Bassumer Stiftskirche machen. Denn dort wird ein Werk aufgeführt, das laut Ralf Warneke, Marketing-Chef der Kreissparkasse Syke, einfach in eine Kirche gehört: die „h-Moll-Messe“ von Johann Sebastian Bach.