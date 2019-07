Schandmaul eröffnet den vierten Bovelmarkt an der Bassumer Freudenburg

Die Mittelalter-Fans freuen sich auf den vierten Bovelmarkt um die Freudenburg in Bassum.

Bassum - Das Jahr des Gauklers nähert sich dem Ende. Zumindest wenn es nach den Mitgliedern des Mittelalter-Vereins aus Bassum geht, den Aktiven der Bovelzumft. Der derzeitige Bovelvoigt Diego Funkenflug sieht das anders. Er scheint überzeugt davon, seinen Posten in den entscheidenden Spielen verteidigen zu können. „Das wird das Jahrzehnt des Gauklers“, ruft er lachend.

Ob er damit Recht behält oder einer seiner Herausforderer ihn besiegt, entscheidet sich beim vierten Bovelmarkt an der Freudenburg in Bassum. Dieser ist für das Wochenende vom 27. bis 28. Juli geplant. Der Voigt sei quasi der „Schützenkönig“, nur dass er keine Verpflichtungen auferlegt bekommt. Im Gegenteil: Er zahlt nichts und arbeiten muss er auch nicht.

Bereits am Freitag, 26. Juli, öffnet der Markt seine Pforten für ein besonderes musikalisches Ereignis: ein Auftritt der mittelalterlichen Band Schandmaul. In der Szene sei die Gruppe sehr bekannt, berichtet Marcus Heinze, erster Vorsitzender des Vereins. Einlass dafür ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 41 Euro. Das Konzert habe der Verein in Kooperation mit Oliver Launer vom Bassum Open Air auf die Beine gestellt. Heerlager und Händler sind an dem Abend noch nicht vor Ort, berichtet Heinze weiter. Es gibt aber schon ein paar Buden, die Verpflegung anbieten.

Junge Besucher auf der Kinderwiese willkommen

Am Samstag ab 12 geht es dann richtig los. Auf der Kinderwiese können die jungen Besucher basteln, spielen, schmieden, an einem Ritterturnier teilnehmen oder sich an der Armbrust versuchen – selbstverständlich kindgerecht.

Rund 30 Stände und Heerlager unterhalten das Publikum, stellen das mittelalterliche Leben dar, bieten Workshops oder Tanzkurse an. Außerdem spielt an beiden Tagen die Band Waldkauz & Die Vertriebenen. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 1 000 bis 1 500 Gästen, das hänge auch von Parallelveranstaltungen und dem Wetter ab. Grundsätzlich steige aber das Interesse an Mittelaltermärkten, meint Heinze.

Bovelzumft hat 115 Mitglieder inzwischen

Die Idee, in Bassum den Verein zu gründen, hatten Heinze und der zweite Vorsitzende Andreas Storn vor rund fünf Jahren. „Wir haben unseren Geburtstag gefeiert und wollten eine Mottoparty daraus machen“, erinnern sie sich. Das habe sich rumgesprochen und drei Tage danach habe die Stadt angefragt, ob man die „Gruppe buchen“ könne. Kurze Zeit später gründeten die Männer den Verein, der zunächst aus 15 Mitgliedern bestand, inzwischen 115 zählt. „Manchmal ergeben sich solche Sachen im Leben einfach“, erzählt Heinze zufrieden.

Vielleicht ist es genau diese Entstehungsgeschichte, die die besondere Flexibilität bei der Bovelzumft ausmacht. „Den Begriff Mittelalter dehnen wir“, erzählt der dritte Vorsitzende Stefan Strecker. „Sogar bis in die Antike.“ Wer als Römer kommen möchte, kommt als Römer. Es gebe kein geschlossenes Konzept, keinen festen Termin, wann sich die Mitglieder treffen, und jeder kann Ideen einbringen – aber niemand muss. Ebenso freuen sich die Veranstalter, wenn die Gäste im Gewand kommen – verkleidet sagt man nicht, das ist ganz wichtig – wer aber „normal“ vorbei schauen möchte, kann auch das gerne tun.

Sogar Bassums Bürgermeister Christian Porsch schaut am Sonntag um 15 Uhr vorbei, um den neuen Bovelvoigt zu vereidigen, der sich dann für das kommende Jahr ein Motto aussuchen darf. Wenn es denn einen Neuen gibt. Der Gauklerkönig, wie Funkenflug sich selbst nennt, bezweifelt, dass er bald Zepter und Mantel abgeben muss.

Preise und Zeiten:

Der Eintritt kostet sieben Euro für einen Tag, für Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) zusammen zehn Euro. Kinder zahlen einen Euro. Besucher, die kleiner sind als Meter kommen umsonst rein. Das Schandmaul-Konzert ist nicht in den Wochenendepreis eingeschlossen.

