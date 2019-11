Gesucht: Fahrer für einen Fahrschüler

Neubruchhausen – Wenn Hartwig Hornbostel von seinem Schützling Alasana spricht, gerät er ins Schwärmen: „Er ist sehr fleißig, pünktlich, spricht super Deutsch – es macht Spaß, ihn zu betreuen, weil er gut mitmacht.“ Der 19-Jährige aus Gambia, um den es geht, lächelt verlegen.

Alasana kam vor zwei Jahren allein nach Deutschland und ist vor ein paar Monaten nach Neubruchhausen gezogen, wo er in der Firma Oldenbüttel eine Ausbildung zum Maler macht. „Er ist sehr beliebt im Betrieb“, so Hornbostel. Mit der Ausbildung, der Berufsschule und dem Nachhilfeunterricht, hat Alasana einen vollen Terminplan. Aber er hat noch ein weiteres Ziel. Der 19-Jährige möchte den Führerschein machen. Deswegen besucht er jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr die Fahrschule in Bassum.

Normalerweise legt Alasana fast all seine Wege mit dem Fahrrad zurück. Aber von Neubruchhausen nach Bassum in der dunklen Jahreszeit – das möchte Hornbostel ihm nicht zumuten. Also fährt er den jungen Mann.

Ein Problem gibt es, wenn Hornbostel keine Zeit hat, beispielsweise in den Urlaub fährt. Und das ist ab der kommenden Woche der Fall. „Dann wird es für Alasana schwierig, nach Bassum zu kommen.“ Der Neubruchhauser hofft nun, dass sich jemand findet, der den jungen Mann ein paar Mal zur Fahrschule bringt und auch wieder abholt. Wer sich das vorstellen kann, kann sich bei Hornbostel unter 0172/8011288 melden.

„Da Alasana viele Freunde in Bremen hat und dort auch das Fitnessstudio besucht, bringen wir ihn am Wochenende auch mal zum Bahnhof. Im Sommer ist er mit dem Rad nach Bramstedt gefahren und hat von dort aus den Zug genommen. Aber im Winter ist das nicht mehr zumutbar und Busse fahren am Wochenende nicht“, so Hornbostel. Für ihn steht der 19-Jährige exemplarisch für viele Jugendliche auf dem Land, die kein Auto haben. „Ich habe deswegen mal angeregt, ein Jugendtaxi einzurichten. Viele Landkreise haben das schon. Die Jugendlichen müssen zwischen 16 und 21 Jahre alt sein. Beim Einstieg in ein Taxi am Freitag, Samstag oder an gesetzlichen Feiertagen müssen sie zwischen 22 und 6 Uhr nur den Preis für ein Bus-Ticket bezahlen. Den Rest übernimmt der Landkreis.“ CDU-Landtagsabgeordneter Volker Meyer habe die Anregung aufgenommen und erklärt, dass der Vorschlag 2020 mit dem ÖPNV diskutiert werde. juk